video suggerito

“Sei attento solo ai like, ipocrita”, Rudy Zerbi attacca il suo allievo Diego Lazzari ad Amici 24 “Dici solo cose positive, sei ipocrita e attento ai like sui social”. Nella scuola di Amici 24, Rudy Zerbi ha criticato il suo allievo Diego Lazzari per il comportamento avuto. Il cantante, entrato sui social già con 1milione di followers, si era rifiutato di stilare una classifica dei compagni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella scuola di Amici 24, Diego Lazzari si è scontrato con il suo professore Rudy Zerbi. Ai ragazzi era stato chiesto di stilare una classifica interna basata sulle loro preferenze, alla quale il cantante non ha voluto partecipare. Per il suo insegnante è stato un atteggiamento "ipocrita" e attento solamente alla popolarità, visto l'ampio seguito che il ragazzo ha sui social.

"Sei attento ai like", il rimprovero di Rudy Zerbi

Dopo aver visto che il suo allievo non ha partecipato alla classifica insieme ai compagni, Rudy Zerbi ha deciso di parlare con Diego davanti al resto del gruppo. Al professore non è piaciuto il fatto che il cantante non si sia espresso, quasi come se fosse attento a non perdere popolarità e followers sui social. "Quando c'era il momento di commentare le esibizioni, invece di stare con gli altri andavi avanti e indietro e non volevi mischiarti. Quando è arrivata la richiesta della produzione e hai capito che le tue opinioni potrebbero andare in onda, allora dici che non vuoi farlo", ha spiegato il prof. E ha poi aggiunto il suo sospetto: "La mia impressione è che vuoi dire solo cose positive e non negative, sei ipocrita. Sei molto attento a chi ti guarda, ai like, non mi piace. Arrivi ultimo e, anziché riflettere, ti metti a ballare sulla gradinata".

La reazione di Diego e le parole di Maria De Filippi

Dopo aver sentito le parole di Zerby, Lazzari ha lasciato la gradinata e si è sfogato, arrabbiato per quanto sentito: "Ma come ca**o gli viene in mente? Cosa significa? Sono fatto così, ci voglio pensare e argomentarla. Non sa ninete di me, che cosa brutta. Vaffanc**o". A quel punto è intervenuta Maria De Filippi per cercare di far ragionare il cantante:

Non voglio che tu pensi che della tua vita o del resto non freghi nulla a nessuno. Se contasse questo, porterebbe a un comportamento diverso a seconda di ognuno di voi e non sarebbe giusto. La situazione che hai dietro quando varchi il programma deve essere uguale per tutti.

La conduttrice ha provato a spiegarli che, la sua enorme popolarità sui social (è il primo allievo a essere entrato con già un milione di followers) potrebbe condizionare il giudizio delle persone:

Quando uno arriva con una popolarità enorme, se la porta dietro e lo sanno tutti. La tua popolarità sui social è così forte che può condizionare il giudizio di persone della tua età e più grandi, che possono pensare che tu non partecipi a una classifica perché impopolare.