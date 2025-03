video suggerito

"Se Tudor va alla Juve, domani vado a condurre in francese": la promessa di Michele Criscitiello mantenuta Michele Criscitiello perde la scommessa e conduce Sportitalia in un'altra lingua. Aveva detto: "Se Tudor va ad allenare la Juventus, io mi metto a condurre in francese".

"Se Tudor va ad allenare la Juventus, io mi metto a condurre in francese". Questa la dichiarazione di Michele Criscitiello durante la trasmissione del 21 marzo su Sportitalia. Il direttore di Sportitalia l'aveva buttata lì, non sapendo che da lì a poche ore, con l'esonero di Thiago Motta, sarebbe stato costretto a mantenere la promessa.

Dopo l'ingaggio di Tudor, ecco cosa ha fatto Criscitiello

Quando Igor Tudor è stato ufficialmente ingaggiato dalla Juventus, dopo essersi presentato alla Continassa per il suo primo allenamento, Criscitiello ha deciso che una promessa è una promessa. Il direttore di Sportitalia si è così presentato in studio per la conduzione del suo approfondimento sportivo parlando in francese. Uno spettacolo surreale per i telespettatori abituati alla sua verve tutta italiana. Lingua perfetta per Michele Criscitiello, il quale ha però avuto un alleato tecnologico d'eccezione: l'intelligenza artificiale.

"Rendez-vous avec Sportitalia Mercato"

Divertentissimo il video pubblicato dai canali ufficiali di Sportitalia che aprono con Michele Criscitello che parla benissimo francese: "Rendez-vous avec Sportitalia Mercato" mentre sullo sfondo ci sono le immagini di Igor Tudor che stringe mani e dirige il suo primo allenamento per la Juventus. Ovviamente, Michele Criscitiello non ha condotto in diretta in francese, ma il video è stato post-prodotto successivamente. Sui social network, la clip è diventata immediatamente virale al punto che in molti si sono chiesti se il giornalista e direttore di Sportitalia non abbia davvero condotto in diretta la sua consueta trasmissione. Una cosa è certa: che sia in italiano o in francese, il direttore di Sportitalia sa come far parlare di sé e della sua emittente (vedi anche gli ultimi casi che hanno coinvolto i giornalisti Manuel Parlato e Jolanda De Rienzo). E in un panorama televisivo sempre più affollato, anche questo è un talento da non sottovalutare.