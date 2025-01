Quali concorrenti rientreranno al Grande Fratello stasera secondo i lettori di Fanpage

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 23 gennaio del Grande Fratello, il pubblico scoprirà chi tra Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Iago Garcia e Michael Castorino rientrerà ufficialmente in gioco. I sei ex concorrenti sono stati ripescati la scorsa settimana e solo 4 di loro torneranno nella Casa più spiata d'Italia. Ecco di chi si tratta secondo i lettori di Fanpage.it, che hanno votato il sondaggio aperto in vista della puntata.

Il risultato del sondaggio di Fanpage.it: Helena Prestes al primo posto

Fanpage.it ha aperto un sondaggio per chiedere ai lettori quali ex concorrenti debbano rientrare in gioco. Il sondaggio è stato chiuso alle 18.30 del 23 gennaio, prima della puntata del Grande Fratello che annuncerà il verdetto. Secondo i lettori, Helena Prestes è la prima a meritare di rientrare in Casa, con il 50% delle preferenze. Di seguito tutte le percentuali e i risultati del sondaggio:

Helena Prestes 50%

Iago Garcia 20%

Michael Castorino 13%

Jessica Morlacchi 10%

Federica Petagna 7%