Programmi e film stasera in tv, la guida di oggi 17 dicembre 2023: su Canale 5 Terra amara, su Rai 1 Natale & Quale Telethon La programmazione di stasera in TV, 17 dicembre 2023: i programmi, le serie e i film in prima serata. La guida completa di tutti i canali Rai, Mediaset e non solo.

I programmi tv e i film di oggi: ecco cosa offre la programmazione televisiva stasera, domenica 17 dicembre 2023. La scelta è ampia, dai programmi di intrattenimento, come Natale e Quale Telethon su Rai 1, alle fiction come Terra amara su Canale 5. Non mancano i programmi di attualità e di informazione come Zona bianca su Rete 4, i talk come Che Tempo che fa sul NOVE e i film per tutta la famiglia come Harry Potter e i doni della morte su Italia Uno. Ecco la guida completa della prima serata di oggi:

Rai1 – Natale & Quale Speciale Telethon (Programmi tv), ore 21.30

La versione natalizia dedicata a Telethon con la conduzione di Carlo Conti e con i giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il quarto giudice è Gerry Scotti/Claudio Lauretta.

Rai 2 – La caserma 2 (Programmi tv), ore 21.20

Il reality dove ragazzi appartenenti alla generazione Z si mettono alla prova affrontando sfide e decidendo di vivere come in una vera caserma.

Rai 3 – Report (Programmi tv), ore 21.20

Il programma che ha fatto la storia nell'ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.

Rete 4 – Zona Bianca (Programmi tv), ore 21.20

Il programma di attualità condotto da Giuseppe Brindisi realizzato in collaborazione con Videonews e Tg4.

Canale 5 – Terra amara (Serie tv), ore 21.20

La storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro.

Italia 1 – Harry Potter e i doni della morte: Parte II (Film), ore 21.20

La seconda parte dell'ultimo film che ha per protagonista il mago Harry Potter. Finalmente, dopo una lunga avventura, Harry e i suoi amici potranno affrontare il mago più oscuro di tutti i tempi Lord Voldemort.

La7 – True Lies (Film), ore 21.15

Agente segreto trascura la moglie che invece ben sarebbe lieta di vivere una vita più movimentata. Quando lui sospetta che lei lo tradisca finisce per coinvolgerla senza volerlo nella lotta contro dei terroristi che minacciano di far esplodere un ordigno nucleare.

