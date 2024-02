Petit, Lucia e Mida al Serale di Amici 23: la consegna delle maglie oro nella puntata del 25 febbraio Nella puntata di Amici 23 di domenica 25 febbraio, tre allievi hanno ricevuto il pass per il Serale, in partenza dal 16 marzo. Petit, Lucia e Mida hanno ottenuto la maglia oro dai loro insegnanti Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Amici 23 del 25 febbraio tre allievi hanno ottenuto la maglia oro, quindi il pass per il Serale del talent show, in partenza dal 16 marzo 2024. Petit è stato il primo dell'appuntamento di oggi a ricevere la comunicazione dal suo insegnante Rudy Zerbi. Subito dopo anche Emanuel Lo ha deciso di portare al Serale Lucia. Mida, infine, dopo essersi esibito al centro dello studio per il compito assegnatogli dalla prof. Pettinelli, ha ricevuto la maglia oro dalla sua insegnante, Lorella Cuccarini.

Petit riceve il pass per il Serale e corre a baciare Marisol

Rudy Zerbi, dopo aver eliminato Malia, ha deciso di consegnare la maglia oro a Petit. Il cantante dopo essersi esibito ha ascoltato le parole del suo insegnante: "Ti voglio dire che sei un gran lavoratore, lavori tanto. Apprezzo come scrivi, come canti, la persona che sei. Mi piace che tu piaccia alla gente. Sai mischiare i generi, per questi e tanti altri motivi, tu devi andare al serale". Il giovane allievo ha esultato insieme al pubblico, poi è corso da Marisol, la ballerina conosciuta nel talent show con la quale ha intrapreso una relazione, per baciarla.

Emanuel Lo consegna la maglia oro a Lucia

Dopo Petit, anche Lucia ha ottenuto la maglia oro: sarà, quindi, una ballerina del Serale. Il suo insegnante Emanuel Lo ha deciso di portarla con sé nella prima serata di Canale5: "Sai quanto mi piaci. Hai un grande talento, hai un movimento perfetto per l'epoca in cui siamo. Su quel palco brillerai quindi ti prego, prenditi la maglia".

Mida va al Serale, Cuccarini: "Il tempo dei compiti è finito"

Arrivato il momento di Mida, ha eseguito il compito assegnatogli dalla maestra Pettinelli. Dopo aver cantato, l'allievo si è commosso: "Sono fiero del mio percorso, ho portato con me un peso che ha influenzato le ultime settimane. Spero sia arrivato ciò che sentivo". "Se ti sei sentito perseguitato mi dispiace, ti ho stimolato" – ha aggiunto Anna Pettinelli – "Hai avuto problemi di intonazione". Lorella Cuccarini è intervenuta a difesa del cantante e ha discusso con la sua collega prima di annunciare: "Il tempo dei compiti è finito, vai al Serale". Il cantante, su richiesta della sua insegnante, ha poi cantato il suo brano Rossofuoco.