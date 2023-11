Perché Simone Galluzzo è assente nella puntata di Amici 23 del 12 novembre Simone Galluzzo è stato assente nella puntata di Amici 23 registrata il 9 novembre, in onda su Canale5 domenica 12 novembre. Il ballerino non ha partecipato alle sfide perché la sua maglia è stata sospesa.

A cura di Gaia Martino

Simone Galluzzo non ha partecipato alla puntata di Amici 23 registrata giovedì 9 novembre. Il pomeridiano, in onda su Canale5, dalle 14, domenica 12 novembre 2023, non vedrà la presenza del ballerino di Emanuel Lo perché la sua maglia è stata sospesa. Il suo insegnante di ballo ha preso questa decisione dopo i deludenti risultati delle sfide.

Perché Emanuel Lo ha sospeso la maglia a Simone Galluzzo

Nel daytime di Amici di martedì 7 novembre 2023 è stato mostrato il momento in cui Emanuel Lo ha comunicato a Simone Galluzzo la decisione di sospendergli la maglia. Il ballerino non è riuscito ad ottenere i risultati sperati con le sue esibizioni e nelle ultime puntate del pomeridiano si è posizionato ultimo. Dopo aver mostrato disaccordo sulla classifica, ha ricevuto una sgridata dalla Celentano: "Chi sei per dire che non sei d'accordo con la classifica? Non sei un professionista, un coreografo o un ballerino". Emanuel Lo ha così continuato:

Se devi dire una cosa, digliela in faccia. Non sei d'accordo con il giudizio di una professionista? Invece di iniziare a chiederti "cosa sta succedendo?", dici che ti rode. Hai risolto qualcosa? Te la sospendo la maglia perché ho bisogno di capire e riflettere. Abbiamo già parlato di alcune cose, devo pensare al tuo percorso all'interno della scuola.

Il dispiacere di Simone Galluzzo

Simone Galluzzo nella scuola di Amici non sta attraversando un periodo sereno. Dopo la sospensione della maglia, ha confessato ai suoi compagni di avventura di "stare male". "Sto malissimo per quello che mi ha detto Emanuel. Mi do altro tempo, poi se vedo che non riesco a continuare..perché finora non sento di aver dato tutto me stesso. Ci ho provato. Voglio vedere quanto reggo ancora. Questa settimana mi hanno detto che ho lavorato bene, poi arriva la puntata e ti crolla tutto addosso", lo sfogo mostrato nel daytime di martedì 7 novembre.