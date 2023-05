Paolo Noise a Mazzoli: “Dedica più tempo a tua moglie e meno al lavoro, stai sprecando la tua vita” Noise e Mazzoli reduci di un’aspra lite settimanale. I due sono il giorno e la notte. “Mazzoli non fa altro che lavorare. Lui a Miami perde tempo prezioso”, gli rimprovera l’amico. “Ci tenevo a fargli fare questa esperienza anche se lui non voleva e sono convinto che gli stia facendo benissimo”.

Amici inseparabili, Paolo Noise e Marco Mazzoli hanno iniziato la loro avventura all'Isola dei Famosi in coppia, ma ben presto si sono divisi iniziando a giocare come concorrenti distinti. Questa nuova fase del viaggio ha permesso loro di affermare le rispettive individualità e di scoprirsi profondamente diversi, ma non per questo meno amici.

La lite tra Paolo Noise e Marco Mazzoli

Noise e Mazzoli sono il giorno e la notte e forse serviva proprio l'Isola perché lo capissero. "Io sono la persona più attiva del mondo, posso buttare la mia vita sdraiato su una stuoia?", dice Mazzoli a Noise provocandolo per il suo ozio. Gli chiede semplicemente di condividere delle esperienze insieme sull'Isola, ma Noise sta benissimo nel suo angolo del riposo. Mazzoli rimprovera l'amico di non pensare alle sue esigenze. "Mi sono messo a dormire da solo perché russavo e ti davo fastidio, ti ho offerto il riso che avevo messo da parte. Questo non è pensare alle tue esigenze?", replica Noise. Poi alla fine è lui a fare il primo passo per chiarirsi. Alle telecamere si mostra dispiaciuto per la lite con l'amico.

Perché Marco Mazzoli vive a Miami

"Ci tenevo a fargli fare questa esperienza anche se lui non voleva e sono convinto che gli stia facendo benissimo", dice Noise di Mazzoli. "Gli sta facendo riscoprire il legame con la sua famiglia. Lui a Miami perde tempo prezioso", continua. "Si alza alle cinque del mattino e va a letto alle 9 di sera. Non fa altro che lavorare. Così si perde le cose importanti, come il tempo con sua moglie".

Mazzoli infatti vive a Miami da diverso tempo. Conduce Lo Zoo di 105 per l’emittente italiana, ma è cresciuto negli States, dove ben presto ha deciso di fare ritorno. Nel 1999 si è trasferito a New York, dove ha iniziato ha portato avanti il progetto di Radio 105. Nel 2015 ha ottenuto la cittadinanza americana ed è diventato direttore di Miami Evolutiom 935. Ha sempre sostenuto di poter avere molte più possibilità di fare carriera negli States che in Italia. Da oltre 10 anni vive al fianco della moglie Stefani Pittalunga, direttrice artistica del marketing di The Noise, che ha sposato a Miami.