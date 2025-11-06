Paola Iezzi striglia Mayu a X Factor: “Il tuo sorriso è sparito, caccia gli attributi”, lei scoppia in lacrime

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo un'esibizione scarica nell'ultima puntata dei Live, Mayu sta vivendo un momento di sconforto a X Factor 2025. Il confronto con Paola Iezzi durante il Daily: "Il tuo sorriso è un po' sparito ultimamente, vorrei vederti ridere come ridevi prima".

Mayu durante la sua ultima esibizione a X Factor, mentre canta "Unconditionally"

Durante l’ultima puntata del Daily di X Factor 2025, il momento più toccante è stato quello che ha visto protagonista Mayu, una delle concorrenti del team di Paola Iezzi, apparsa visibilmente provata dopo l’esibizione ai Live. Fin dalle audizioni, la cantante era stata una delle predilette della giudice, che le aveva consegnato l’X Pass, credendo fortemente nel suo talento e nella sua sensibilità artistica. Ma nelle ultime settimane qualcosa sembra essersi incrinato. "Il tuo sorriso è un po’ sparito ultimamente, io ti voglio vedere ridere come ridevi prima", le ha detto Paola durante il confronto, notando un’ombra di malinconia sul volto della giovane artista. Mayu ha confessato di sentirsi frustrata: "Voglio stare qui dentro, ma mi frustra quando non riesco a fare le cose. A volte mi sento proprio meno rispetto agli altri".

A quelle parole, Iezzi non è rimasta indifferente e l’ha invitata a non sottovalutarsi e a ritrovare la fiducia nei propri mezzi: "Non è vero che sei meno rispetto agli altri. Io ti sento cantare, sento una cantante intensa, con doti naturali nel canto. Ma devi essere tu a crederci". L'allieva ha ammesso di essere molto severa con se stessa, al punto da incupirsi per ogni minimo errore, ma la sua coach l’ha incoraggiata con parole che hanno commosso anche il pubblico: "Perdonati gli errori che hai fatto, ma vai avanti. Tu vali molto come cantante. L’unico modo per farcela qui dentro è prendere gli attributi e metterli sul tavolo. Hai lottato per arrivare fin qua, non te lo dimenticare". Un momento di grande intensità emotiva, che ha mostrato non solo la fragilità di Mayu, ma anche la profonda empatia di Paola Iezzi, pronta a spronare la sua allieva a ritrovare quella luce che l’aveva conquistata fin dal primo giorno.