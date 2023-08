Omaggio a Maurizio Costanzo, cambio di programmazione su Canale 5 per il 28 agosto Nel giorno in cui Maurizio Costanzo avrebbe compiuto 85 anni, anche Mediaset decide di omaggiare uno dei volti più influenti della storia del piccolo schermo.

A cura di Andrea Parrella

Maurizio Costanzo oggi avrebbe compiuto 85 anni. L'autore e conduttore televisivo scomparso a inizio 2023 è stato una presenza cruciale per la storia della televisione pubblica e privata e nel giorno del suo compleanno non mancano gli omaggi delle principali emittenti televisive del Paese che proprio Costanzo ha contribuito a plasmare nel corso della sua lunghissima carriera.

L'omaggio di Mediaset a Maurizio Costanzo

Dopo la notizia di un cambio di programmazione su Rai1, che dedicherà a Maurizio Costanzo uno speciale di seconda serata, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per la prima serata di Canale 5. Attraverso un comunicato, Canale 5 fa sapere che, al posto della prevista replica di Scherzi a Parte, questa sera in prime time a partire dalle 21.15 verrà omaggiato Costanzo. La serata sarà occasione per la riproposizione di una serata evento che era stata già trasmessa nel 2001, in occasione del ventennale del Maurizio Costanzo Show. Tanti gli ospiti di quello speciale, che celebrava i vent'anni di uno dei programmi più influenti della storia di Canale 5 e determinanti per l'affermazione di Maurizio Costanzo come uno dei personaggi più significativi della storia del piccolo schermo.

L'omaggio di Pierluigi Diaco a Maurizio Costanzo

Anche Rai, come detto, farà la sua parte. In seconda serata, su Rai1, andrà infatti in onda uno speciale curato da Pierluigi Diaco, che è stato molto vicino a Costanzo negli anni della sua maturazione professionale. "È un omaggio sentito ad un amico. È stato e sempre rimarrà il mio punto di riferimento più solido", così il conduttore di BellaMà ha spiegato cosa l'abbia spinto a realizzare questo documentario dal titolo "L'Altro Costanzo", per ripercorrere gli inizi della carriera di uno dei grandi giornalisti italiani che ha rivoluzionato anche il modo di fare televisione, dando vita a quella che tutt'oggi è una delle forme di informazione e intrattenimento più seguite: il talk show.