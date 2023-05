“Nek e Andrea Delogu al Tim Summer Hits”, dopo Dalla strada al palco nuovo programma per il cantante Con l’arrivo dell’estate si avvicina il ritorno di Tim Summer Hits, la manifestazioni canora itinerante di Rai2. Dopo il no al bis di Stefano De Martino, a condurlo dovrebbe esserci la coppia composta da Andrea Delogu e Nek.

A cura di Andrea Parrella

Dopo la buona prova di Dalla strada al palco, l'estate potrebbe avere in serbo novità importanti per Nek. Il cantante, da due anni ormai addentrato nel percorso da conduttore non senza successo, considerati gli ottimi numeri delle due edizioni di Dalla strada al palco, potrebbe avere un nuovo impegno a partire da giugno. Si tratta della conduzione di Tim Summer Hits, la manifestazione musicale estiva lanciata da Rai2 nella scorsa stagione, che quest'anno si ripeterà certamente e che potrebbe vedere proprio Filippo Neviani affiancare Andrea Delogu, prendendo il posto di Stefano De Martino. A riportarlo è TvBlog, che di fatto dà per accertata la nuova coppia.

Delogu aveva fatto proprio coppia con il conduttore napoletano la scorsa estate, ma proprio De Martino ha annunciato il suo no al bis per l'esigenza di stare lontano dal piccolo schermo dopo le troppe attenzioni degli ultimi mesi. La conduttrice in questa stagione ha proseguito con il suo impegno a Radio 2 ed è stata il volto del PrimaFestival, pur essendo rimasta orfana di Tonica, il programma andato in onda l'anno scorso in seconda serata su Rai2 con ottimo riscontro di pubblico. Al contrario di De Martino, la conferma di Delogu al Tim Summer Hits pare essere scontata e, così fosse, diventerebbe il volto fisso di questa manifestazione canora a tappe lanciata lo scorso anno da Rai, con esiti fortunati. Anche qui, tuttavia, sono necessari i condizionali in assenza di conferme ufficiali.

L'ipotesi di Nek alla conduzione, invece, scalza quella promossa da Fiorello giorni fa, con il mattatore siciliano che a Viva Rai2 aveva "lanciato" la sua spalla Fabrizio Biggio alla conduzione "al posto di De Martino (storpiando il nome in Di Martino in verità, ndr)" e lasciando quindi intendere che potesse ricomporsi la coppia Delogu-Biggio, per alcune stagioni alla conduzione di Stracult. L'appuntamento con Tim Summer Hits, ad ogni modo, è previsto per la metà di giugno. Le riserve sul cast verranno presto sciolte.