Morgan contro X Factor per il confronto con i SickTeens: “Montaggio scorretto, sembro cattivo” Morgan si è infastidito dopo ave visto il video del confronto con i SickTeens, suo gruppo, pubblicato su Instagram dal profilo ufficiale di X Factor. Così, il giudice ha commentato attaccando il talent: “Montaggio del Daily abbastanza scorretto, mi fa passare per cattivo”.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Morgan attacca X Factor. Dopo il commento sul brano Bellissima di Annalisa, eseguito durante il primo Live, il giudice si è infastidito per via del montaggio che è stato fatto di un confronto avuto con i SickTeens, gruppo della sua squadra. "Mi fa passeae per cattivo, ma non sta andando proprio così", ha commentato l'ex leader dei Bluevertigo su Instagram.

Lo scontro tra Morgan e i SickTeens durante il Daily di X Factor

Durante l'ultimo appuntamento del Daily di X Factor, a un passo dalla seconda puntata del 2 novembre, è stato mostrato al pubblico un confronto tra Morgan e i SickTeens, gruppo che appartiene alla sua squadra, formato da Alex, Francesco e Riccardo. Nel video, si sente il giudice che dice ai ragazzi: "Fondamentalmente credo che il problema sia Alex, perché voi due vi vedo diversi, un pò più aperti, interessati a imparare".

Dopo aver sentito le parole di Morgan, Alex si è alzato e ha abbandonato la stanza. "Se adesso fa così, se sta andando via, fa un errore clamoroso", ha detto il giudice agli altri due componendi del gruppo. Il ragazzo ha poi spiegato alle telecamere cosa lo ha infastidito: "Non voglio più stare così. Non so, mi sono sentito un pò in prima persona attaccato. Mi piacerebbe avere una mano da parte sua su come posiamo cambiare e migliorare questa cosa". Morgan lo ha presto raggiunto e gli ha spiegato il suo punto di vista:

Leggi anche Francesca Michielin a X Factor 2023, brilla al primo Live vestita di strass e paillettes

Lascia che io ti dia le chiavi per realizzarti come persona, al di là della canzone di questa settimana o di settimana prossima, è una roba molto più grossa quella di cui ti sto parlando io, è proprio un decidere se nella vita vuoi essere un artista o un altro tipo di cosa. Dai, dammi un abbraccio.

Dopo essersi chiariti, i due si sono abbracciati e sembrano essere pronti a voltare pagina e continuare il percorso insieme.

Il commento di Morgan

Dopo aver visto il video del confronto con i SickTeens, pubblicato su Instagram dal profilo ufficiale di XFactor, Morgan si è infastidito per come è stato montato e infatti ha commentato: