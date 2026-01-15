Programmi tv
Matteo Lee a MasterChef 15: “Qui ho capito che sto bene con le persone. Non mi sento più a disagio”

Nella puntata di MasterChef stasera, giovedì 15 gennaio, Matteo Lee, Niccolò e Matteo Rinaldi hanno raccontato delle loro serate in discoteca. Matteo L. ha ammesso: “Ho scoperto che riesco a stare bene con le persone”.
A cura di Gaia Martino
Matteo Lee è il concorrente di MasterChef Italia che si è distinto per il suo grembiule manga: ha portato in gara una cucina che mescola sapori e culture diverse e nonostante la sua timidezza, sta riuscendo a dimostrare il suo talento in cucina e a superare le sue paure. Nella puntata di stasera, giovedì 15 gennaio 2026, ha raccontato che il cooking show lo sta aiutando tanto a superare i suoi limiti. Nel programma ha conosciuto Niccolò e Matteo Rinaldi, e quest'ultimo, durante la prima prova, la Mistery Box agrodolce, ha raccontato ad Antonino Cannavacciuolo: "Siamo andati a ballare, abbiamo convinto Matteo Lee a venire. Niccolò ha ballato da solo però". Allora, Matteo Lee, davanti ai microfoni del programma, ha svelato: "MasterChef porta a una grande evoluzione per se stessi e ho scoperto che riesco a stare bene con le persone. Non mi sento più così tanto a disagio". Una conquista per l'aspirante chef che va oltre la competizione culinaria.

Com'è andata la prima prova della serata, la Mistery Box: chi è stato eliminato

L'aspirante chef, Matteo Lee, ha superato la prima prova della puntata, la Mistery Box "agrodolce", e così anche i suoi amici. Niccolò è stato votato dai giudici, Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri, come il migliore. La prova ha fatto cadere, invece, Dounia, Matteo, Irene e Georgina, nominati i peggiori della prova. Questi quattro si sono sfidati al pressure test con i pomodori protagonisti. Irene ha proposto una sorta di gazpacho: "Manca sale, non sono soddisfatto", ha dichiarato Locatelli dopo aver provato il suo piatto. Matteo ha proposto un piatto dal titolo "essenza di pomo", e ha deciso di usare la Golden Pin per salvarsi. Georgina ha presentato il suo piatto raccontando: "Deve piacere a me il piatto, cucino per me. Come estetica, mi piaceva più così". E il suo atteggiamento ha fatto storcere il naso a Antonino Cannavacciuolo. Anche Dounia ha presentato una sorta di gazpacho e ha convinto i giudici che le hanno permesso di salire subito in balconata. Irene e Georgina davanti ai giudici hanno scoperto la loro sorte: tra le due, è stata eliminata Georgina.

