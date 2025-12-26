“Matteo Canzi di MasterChef Italia assomiglia a Olly”, arriva il commento del cantante

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Masterchef Italia 15 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Matteo Canzi di MasterChef Italia 2025 assomiglia a Olly secondo il parere dei telespettatori, e anche dei social media manager del programma. Ieri, durante la puntata andata in onda in prima serata su Sky Uno, il concorrente si è reso protagonista di un simpatico siparietto con i giudici del cooking show. Sul profilo Instagram del programma, tra le stories, è stato condiviso il video di quanto accaduto durante una prova ma non solo. Chi gestisce il profilo, sullo screen della foto di Matteo C. ha taggato anche Olly, salutandolo.

Il celebre cantante però non sembra essere d'accordo con la somiglianza. Ha repostato tra le stories di Instagram la foto dell'aspirante chef, aggiungendo un'immagine meme che ritrae una bambina con la faccia schifata e perplessa. Una chiara risposta al paragone che ad ogni puntata di MasterChef viene commentato sulle varie pagine social, tra Instagram e X.

Matteo Canzi ha 23 anni, è di Molgora in provincia di Lecco, ed è uno studente di International Marketing: la cucina, però, è al centro del suo mondo. "Studio marketing ma mi chiedo perché lo sto facendo, io voglio cucinare" ha dichiarato al programma, nella sua presentazione durante la quale ha ammesso il suo sogno, quello di "Accrescere le mie esperienze, farmi conoscere per potermi formare una base di clientela, vincere". Ha stupito i giudici durante le selezioni con il suo piatto, aggiudicandosi il titolo di uomo del gastrique. Ieri sera si è reso protagonista di un siparietto divertente con i giudici quando il piatto favorito per gli chef Locatelli, Barbieri e Cannavacciuolo è stato chiamato al banco con il suo nome. Ma i Matteo della masterclass al momento sono tre. "Il primo piatto che vogliamo assaggiare ha come protagonista il polpo ed è quello di Matteo" ha dichiarato Locatelli e il Canzi si è sentito chiamato in causa. Il piatto favorito era quello di Matteo Lee, che ha conquistato la Golden Pin.