Masterchef Italia 12, Rachele, Francesco e Letizia eliminati della quarta puntata Momenti di tensione nella quarta puntata della stagione, con tre clamorose e la polemica dell’eliminato Francesco, che si è lamentato con i giudici per il loro atteggiamento: “Ricordatevi che davanti a voi ci sono delle persone”.

A cura di Andrea Parrella

Nella giornata di giovedì 5 gennaio 2023 è andata in onda su Sky la nuova puntata di Masterchef 12. Ospite della puntata è stato lo chef Davide Scabin, Noto per la sua ecletticità e polivalenza nella cucina italiana contemporanea. Una serata con imprevisto, visto che nel corso delle due puntate andate in onda il 5 gennaio sono stati ben tre gli eliminati.

Masterchef 12, Rachele, Francesco e Letizia gli eliminati della puntata del 5 gennaio 2023

Masterchef è giunto a una fase avanzata di questa stagione e la competizione si fa necessariamente più alta. Questo non solo genera grande tensione, ma porta a una scrematura dei concorrenti in gara. A farne le spese in questa puntata sono stati ben tre concorrenti: Rachele, eliminata nella prima fase, e ancora Francesco e Letizia, quest'ultima esclusa dal programma perché colpevole di aver commesso troppi errori.

Cos'è successo nella quarta puntata di Masterchef Italia

La prima prova consisteva nel realizzare il particolare piatto blanquette di pollo. Se alcuni concorrenti come Giuseppe riescono a cavarsela egregiamente, altro come Rachele, Bubu, Giuseppe e Letizia hanno forti difficoltà, risultando i peggiori. Due si salvano, ovvero Silvia e Bubu, mentre Rachele e Letizia finiscono al pressure test. A presentare il piatto peggiore è Letizia, ma Rachele fa peggio di lei, consegnando un piatto con pollo crudo, cosa che inevitabilmente ne provoca l'eliminazione. Le eliminazioni, tuttavia, non finiscono qui, visto che sono altri due gli aspiranti chef a lasciare la trasmissione. Arriva infatti il momento dello Skill Test, dove a lottare per la finale sono Letizia, Ivana, Laura e Francesco G, con quest'ultimo costretto a tornare a casa risultando il peggiore. E non è finita, perché in base agli errori commessi, ritenuti inaccettabili per il livello della competizione a cui si è giunti, hanno provocato l'eliminazione della concorrente.

La polemica di Francesco con i giudici

Momento particolarmente forte della puntata, quello corrispondente all'eliminazione di Francesco, che una volta saputo il verdetto ha contestato l'atteggiamento dei giudici, rivolgendosi così a Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli: "Ogni tanto ricordatevi che davanti a voi non ci sono solo degli aspiranti chef, ma delle persone". Secca la risposta di Cannavacciuolo: "Se noi non tenessimo in considerazione il fatto che abbiamo davanti delle persone, credetemi, su quella balconata non ci sarebbe nessuno".