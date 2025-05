video suggerito

Mario Adinolfi inizia l'avventura all'Isola dei Famosi: "Qui vivo difficoltà di ogni tipo, ho molta paura" Mario Adinolfi è arrivato in Honduras e questa sera ha iniziato la sua avventura all'Isola dei Famosi 2025. A Veronica Gentili e al pubblico di Canale 5 ha raccontato il motivo per il quale ha deciso di partecipare al reality nonostante la paura. In studio presente la moglie Silvia Pardolesi che si è detta fiera del marito.

A cura di Gaia Martino

Mario Adinolfi ha iniziato la sua avventura all'Isola dei Famosi questa sera, mercoledì 7 maggio. Senza salto dall'elicottero ma arrivato in spiaggia in barca, ha parlato con Veronica Gentili e il pubblico di Canale5 spiegando il motivo per il quale ha deciso di partecipare al reality nonostante la paura e la difficoltà nella gestione della sua quotidianità in Honduras. La moglie, Silvia Pardolesi, è intervenuta dallo studio per complimentarsi con lui: "Sono fiera, ha deciso di mettersi in gioco. Saprà come fare, non sono spaventata".

Le parole di Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi

Nel video di presentazione per l'Isola, Mario Adinolfi ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di partecipare al reality in Honduras. "Tutta la mia vita è segnata da cose "Bah". L'Isola tra le cose inaspettate, è anche una cosa impossibile. Non la posso fare, non ci sono le condizioni, però tra tutte le cose che mi hanno sempre convinto nella vita, c'è la teoria che il calabrone per la sua massa corporea, rapportata all'ampiezza delle ali, non può volare. Ma lui non lo sa, e vola. Questa cosa mi ha sempre intrigato, riporta un'altra frase che dice che gli innocenti che non sapevano che la cosa era impossibile a farsi la fecero. E questa è una cosa impossibile a farsi, e io la faccio" ha dichiarato. Una volta collegatosi con lo studio di Veronica Gentili ha poi continuato: "La vera sfida qui per la sopravvivenza. Non ho le condizioni per fare Raz Degan, ho difficoltà di ogni tipo, di movimento, di gestione della quotidianità. Ho molta paura, ne vivo tanta ora in mare aperto. Però vediamo, ho il gusto per la sfida. Davanti alla natura mi piego, la sua forza è più della mia ma voglio mettermi in sintonia".

Le parole della moglie: "Non sono spaventata, sono fiera di lui"

Presente in studio anche la moglie di Mario Adinolfi, Silvia Pardolesi, che invitata a commentare la decisione del marito, ha dichiarato: "Ci ha lasciato tutti a bocca aperta, oggettivamente è una sfida enorme per lui. Io sono molto fiera che ha deciso di mettersi in gioco così. Lui è molto sicuro di sé, buttarsi in mezzo a un ambiente ostile è qualcosa di grande. Non sono spaventata, lui ha la pelle dura. Saprà come fare, troverà un modo. Sono divertita, curiosa, emozionata di vederlo lì".