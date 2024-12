video suggerito

Mariavittoria Minghetti: "Al Gf mi pagano una miseria, prendo 80 euro al giorno"

A cura di Stefania Rocco

Maria Vittoria Minghetti ha rivelato a quanto ammonta il cachet percepito per la partecipazione al Grande Fratello. La dottoressa, specializzata in medicina estetica, è entrata nella Casa per fare un’esperienza di vita più che per denaro ed è stata lei stessa a svelarlo alle sue compagne di gioco. Poche ore fa, parlando con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, ha raccontato di essere pagata 80 al giorno per partecipare al programma.

Maria Vittoria Minghetti svela il cachet ricevuto al Grande Fratello

Parlando con le coinquiline, Zeudi aveva rivelato a Maria Vittoria e Chiara di avere scoperto che molti dei concorrenti Nip guadagnerebbero più dei colleghi Vip. “Pensa che qui dentro pagano molto di più persone che non hanno fatto nulla, piuttosto che gente che ha fatto tanto nell’ambito dello spettacolo. Sì amo fidati. Non posso fare nomi e non posso dirlo, ma è così mi devi credere se ti dico questo. Ti assicuro che è così”, aveva dichiarato l’ex Miss Italia, subito contraddetta da Maria Vittoria: “No amo, non è come dici. A me pagano una miseria. Ma di chi parli? No, te lo assicuro. Posso assicurarti di no. Io piglio 80 Euro al giorno. Lo devono sapere, devo dirlo. Carta canta, ma poi è la verità”.

Qual è il lavoro di Maria Vittoria Mimghetti

È evidente che Maria Vittoria non è entrata nella Casa del GF per questioni economiche. Laureata in Medicina presso l’università La Sapienza, si è specializzata in anatomia patologica. Successivamente, si è resa conto di non avere scelto la branca di medicina che l’appassionava maggiormente e, contro il parere dei genitori, si è iscritta a un master in Medicina estetica a Tor Vergata. Avendo completato il suo percorso di formazione, Maria Vittoria aveva già cominciato a collaborare con diversi studi di medicina estetica in giro per l’Italia. Nella sua clip di presentazione, aveva dichiarato di volere entrare nella Casa per divertirsi e dimostrare ai suoi genitori di sapersela cavare da sola.