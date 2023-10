Manuela Carriero alza i toni con Gianmarco, lui: “Troppo aggressiva, ti conosco da un giorno” Nella puntata di Uomini e Donne oggi Manuela Carriero ha alzato i toni contro Gianmarco prima di eliminarlo. La tronista non ha apprezzato l’atteggiamento del corteggiatore che prima dell’esterna avrebbe avuto un problema di salute: “Ho avuto la sensazione che lui fosse in imbarazzo per le telecamere e ha detto una scusa”.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Uomini e Donne oggi, martedì 3 ottobre, Manuela Carriero ha deciso di eliminare il corteggiatore Gianmarco dopo aver assistito alla clip della loro prima esterna insieme. Il 30enne, di Roma, è un ex di Sanremo Giovani, programma al quale ha preso parte circa 5 anni fa, come da lui stesso dichiarato nel dating show. Per questo motivo nel corso dell'uscita con la tronista ha cantato "E tu come stai?" di Baglioni, dopo la richiesta della Carriero di poter ascoltare la sua voce. Il suo atteggiamento ha però indispettito la 34enne che in studio ha spiegato con toni accesi il suo punto di vista: "Dicevi di stare male, poi hai cantato e ti sei sentito bene".

Lo scontro tra Manuela Carriero e Gianmarco

Dopo aver assistito all'esterna, Gianmarco ha confessato a Manuela Carriero di essere rimasto deluso dal fatto che lei si sia concentrata solo sulla sua apparenza, preferendo non approfondire il carattere: "Il tempo è volato, ti sto conoscendo e sto qui per te. Mi turba pensare che a 34 anni ti basi tanto sull'aspetto estetico, sulla facciata, sul personaggio. Ad oggi, alla nostra età, si va oltre per capire com'è dentro una persona" ha spiegato il corteggiatore. La tronista è così subito intervenuta per replicare:

Non è vero che mi baso sull'aspetto estetico, ho mandato a casa ragazzi bellissimi. Hai dei modi di fare che non mi piacciono. Non ho voglia di conoscerti e riportarti in esterna. Mi facevi degli sguardi strani, questo modo di fare a me non conquista. Sei venuto in esterna che stavi male, ti sei sentito male, ti ho detto canta e poi ti sei sentito bene. Perché non sei te stesso? .

Gianmarco: "Mi stai attaccando con un tono troppo aggressivo"

Manuela Carriero ha alzato i toni quando è stata interrotta, così il corteggiatore l'ha invitata ad essere più pacata: "Mi stai attaccando con un tono troppo aggressivo, non ti conosco. Sono stato bene con te, ma davvero io sono stato male, poi mi sono emozionato per le telecamere". "Non mi piaci, lo sto dicendo e ti sto spiegando i motivi" ha continuato la tronista. "Non sono abituato al format, alle telecamere. Comunque non c'è empatia" ha replicato a sua volta Gianmarco prima di essere appoggiato da Tina Cipollari. Dalla parte della tronista invece Gianni Sperti che ha sostenuto che, in realtà, avendo partecipato già ad un programma televisivo, lui sarebbe abituato alla presenza di telecamere. "Ho avuto la sensazione che lui fosse in imbarazzo per le telecamere e ha detto la scusa della botta in testa presa" ha concluso la Carriero prima di salutare il suo corteggiatore. "Io sono stato male davvero, se non mi vuoi credere ok. Non mi cambia niente se vado via, ti conosco da un giorno", le parole di Gianmarco prima di salutare lo studio.