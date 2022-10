“Ma come non è andato in onda?”, siparietto tra Andrea Delmastro e Paolo Celata Il deputato di Fratelli d’Italia aveva rilasciato una serie di dichiarazioni a Paolo Celata credendo di essere in diretta: “Ma lei mi sta prendendo in giro?”.

Sono giornate abbastanza complicate per i giornalisti della politica. Lo sa bene Paolo Celata, il bravo inviato di Enrico Mentana che, per ragioni legate agli spazi pubblicari, gli dà la linea in ritardo durante lo scambio di battute con l'onorevole Andrea Delmastro: "Sono quasi le sette e c’è il consueto appuntamento tra Andrea Delmastro e Paolo Celata, che ormai a quest’ora vivono more uxorio” dice Enrico Mentana, ma dall'altra parte i due stavano già parlando. Paolo Celata capisce tutto e la sua reazione è assolutamente incredibile.

Quando Paolo Celata riceve la linea da studio si sorprende: "Nooooo!". Il deputato intervistato non capisce quello che sta succedendo e Paolo Celata spiega: "Aspetti aspetti, Mentana mi sta dicendo che ci siamo persi la prima parte, mi hanno detto che eravamo in pubblicità, almeno una me la ripete?”. E a quel punto il deputato Delmastro decide di andarsene via, convinto di essere stato preso in giro. Paolo Celata chiede conferma: "Ma quindi non è andato in onda niente?". Poi, però, Paolo Celata insegue il deputato di Fratelli d'Italia e lo invita a ribadire: “Almeno un giudizio sul discorso di Giorgia Meloni me lo ripete?”

"Lei mi prende in giro?"

Paolo Celata è mortificato e il deputato Delmastro scherza: "Guardi, mi sta prendendo in giro? Lei sta scherzando? Allora non ho capito se lei sta lavorando per Le Iene o per La7". Paolo Celata chiede scusa: "Le garantisco che mi è stato che siamo rientrati adesso dalla pubblicità. Mi viene da ridere perché è tutto vero e non la sto prendendo in giro, ma che teatro è questo”. Il deputato poi decide di andare avanti e continua a commentare l'intervento di Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati. Alla fine dell'intervento i ringraziamenti di Paolo Celata e dello stesso Enrico Mentana. Il Diario Politico di La7 si conferma essere uno degli appuntamenti più seguiti anche per questi momenti divertenti.