Lorenzo Spolverato sbotta contro Shaila Gatta al GF: “Mi rendi pesante, per me non esisti più” Acceso scontro nella casa del Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Il ballo dell’ex velina con Alfonso D’Apice ha fatto sbottare il modello che non ha nascosto il suo fastidio: “Aumenti la mia insicurezza, non sono matto. Se fai così, per me non esisti più”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ieri sera, nella casa del Grande Fratello, hanno litigato animatamente al punto da mettere in discussione la loro relazione. Tutto è nato quando l'ex velina ha eseguito un ballo sensuale con Alfonso D'Apice: il modello milanese, davanti alla scena, non è riuscito a mantenere la calma. Ha così sbottato contro la fidanzata prima di esprimere la volontà di non voler più stare insieme a lei.

Lo scontro tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Dopo aver assistito alle prove del ballo sensuale tra Shaila Gatta e Alfonso D'Apice, Lorenzo Spolverato si è infastidito. A Ilaria, parlando della passione dell'ex velina per il ballo ha confessato: "Lei lo può fare ma non farlo in quel modo, non spiattellarmelo. Aumenti la mia insicurezza. Non sono matto. Lo può fare fuori, ma non spiattellarmelo, non ridermi addosso. Io darò baci cinematografici, ma non lo spiattello. Quel passo a due doveva farlo con me". Turbato dall'accaduto, Lorenzo ha così deciso di confrontarsi con Shaila per ricevere delle spiegazioni. Deluso dal suo atteggiamento, l'ha accusata di avergli mancato di rispetto: "Portami rispetto", le parole. L'ex velina ha così replicato: "Io sto apposto con la coscienza. Ti porto rispetto. Cresci, mettiti in discussione". Spolverato ha continuato infuriato:

Se fai così, per me non esisti più. Mi sto spremendo per farmi capire, mi rendi pesante. Non sono geloso, non sono matto, non mi interessa più.

Lorenzo ha spiegato, poi, di non essersi sentito compreso. Ancora una volta, piuttosto che prestare attenzione alle sue fragilità, ha solo cercato di sminuirle. "Facendo questo, non ascolti le mie insicurezze" le ha dichiarato. "Qual è il problema se ho ballato con Alfonso?" ha chiesto Shaila prima che Lorenzo spiegasse: "Hai voluto spiattellarmi in faccia un ballo. Se sei fatta così, a me non piaci". La Gatta ha abbandonato la discussione: "Bello, risolviti i tuoi problemi perché ne hai tanti. Io sono questa se non ti piace, baci, ciao".