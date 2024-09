video suggerito

Loredana Lecciso non viene riconosciuta da Clarissa Burt: avevano fatto L'Isola dei Famosi nel 2010 Smemorate al Grande Fratello. Loredana Lecciso e Clarissa Burt si erano incontrate in un altro reality: hanno condiviso infatti l'esperienza all'Isola dei Famosi del 2010. Ma l'attrice americana non se ne ricordava.

Nella puntata di giovedì 19 settembre del Grande Fratello, Loredana Lecciso è entrata come ospite all'interno della casa per accogliere la sorella Amanda, nuova concorrente. Quando la compagna di Al Bano ha visto Clarissa Burt l'ha abbracciata come se fossero grandi amiche. L'attrice americana, però, non l'ha riconosciuta e non aveva capito chi fosse, così nei microfoni si sente la Lecciso che cerca di farle ricordare: "L'isola!", "Ah! L'isola!". Proprio così: Clarissa Burt e Loredana Lecciso avevano fatto un'edizione dell'Isola dei Famosi insieme. Dopo essersi riconosciute, si sono sciolte in un altro grande abbraccio.

L'ingresso nella casa di Loredana Lecciso

Loredana Lecciso è entrata per fare compagnia alla sorella non famosa, Amanda Lecciso che è la nuova concorrente di questa edizione del Grande Fratello a partire proprio dalla seconda puntata. In studio con Alfonso Signorini ha dichiarato: "È da un po' che non mi vedi in tv? Non ne avrai sentito la mancanza. Che sto facendo? Leggo, faccio passeggiate nel bosco". E sulla sorella: "Non mi sarei mai aspettata di vedere Amanda nel Grande Fratello. È la più giovane, ha quindici anni di meno ed è una cosa preziosissima. Sto affidando al Grande Fratello una delle cose più preziose, chi ha fratelli e sorelle sa bene che cosa vuole dire".

L'esperienza insieme nel 2010

Per chi non lo ricordasse, Loredana Lecciso e Clarissa Burt si erano incontrate in un altro reality: hanno condiviso infatti l'esperienza all'Isola dei Famosi del 2010. Quella era la settima edizione del reality show, quando andava ancora in onda su Rai2 con la conduzione di Simona Ventura. Era un cast molto nutrito composto, tra gli altri, da Sandra Milo, Aldo Busi, Nina Senicar, Claudia Galanti, Simone Rugiati, Luca Ward, Guenda Goria e Daniele Battaglia, che risultò essere il vincitore di quella edizione.