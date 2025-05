video suggerito

L’Isola punisce i naufraghi per la violazione delle regole: il provvedimento inaspettato per Omar Fantini All’Isola dei Famosi 2025 è arrivata la prima punizione per i naufraghi dopo la violazione del regolamento, in particolare quella riguardante Mirko Frezza e il ‘passaggio’ del fuoco tra un gruppo e l’altro. Lo spirito dell’isola però ha deciso di punire solo il leader Omar Fantini, non direttamente coinvolto. Ecco cosa è stato deciso. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'Isola dei Famosi 2025 è arrivata la prima punizione per i naufraghi dopo la violazione del regolamento. Mirko Frezza ha passato di nascosto il fuoco al gruppo dei Giovani, in particolare a Nunzio e Angelo, contravvenendo così al regolamento. Lo ‘spirito dell'Isola' ha deciso di intervenire, ma le conseguenze non sono state come si sarebbe aspettato.

Il provvedimento per la violazione delle regole: cosa ha deciso lo spirito dell'Isola

Come si è visto nel daytime del 16 maggio, lo ‘spirito dell'Isola' ha preso la sua decisione riguardo alla violazione delle regole da parte dei naufraghi, in particolare lo scambio di fuoco tra un gruppo e l'altro. Nonostante il gesto sia stato compiuto da Mirko Frezza, che se ne è assunto le responsabilità, il programma ha deciso di colpire in modo diretto il leader Omar Fantini. È stato lui a leggere il provvedimento: "È stato senza dubbio un gesto nobile per aiutare i ragazzi, ma allo stesso tempo una grave contravvenzione alle regole. Per questo motivo, il fuoco verrà immediatamente spento". Il gruppo potrà riaverlo a una condizione: "Se il vostro leader riuscirà a sopravvivere per due giornate intere a Montecristo. Nessun altro potrà prendere il suo posto".

Mirko Frezza è rimasto colpito dalla punizione e ha commentato: "È stato colpito il migliore di tutti. L'ho fatto io, ma sta andando a pagare lui per me. Non mi aspettavo che la punizione colpisse solo il leader ma che magari arrivasse anche a me".

Mirko Frezza confessa di aver violato le regole all'Isola

Negli scorsi giorni, Mirko Frezza aveva aiutato Nunzio e Angelo del gruppo dei Giovani ad accendere il fuoco, passando loro un tizzone. Poco dopo, tornato dal suo gruppo, aveva confessato la violazione del regolamento e se ne era assunta la piena responsabilità, ritenendola la cosa più corretta: "Li ho visti in difficoltà e sono andato da chi dovevo andare. Gli ho detto: qualunque cosa succeda me ne assumerò le colpe. Questa cosa potrà portare un problema al gruppo, quindi la cosa più corretta sarebbe quella che voi mi nominiate in Palapa“. In realtà lo ‘spirito dell'isola' ha poi preso una decisione completamente diversa.