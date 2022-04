L’Isola dei famosi 2022, nessun eliminato: Roger-Estefania, Ilona, Nick e Marco Senise in nomination Durante la puntata dell’Isola dei famosi del 18 aprile, nessun naufrago è stato eliminato. Jeremias Rodriguez ha dovuto abbandonare la Palapa e trasferirsi su Playa Sgamada, dove ha deciso di ritrarsi dal gioco. I nominati della settimana sono la coppia formata da Roger ed Estefania, Ilona Staller, Marco Senise e Nick dei Cugini di Campagna.

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 18 aprile dell'Isola dei Famosi nessun naufrago ha dovuto abbandonare l'Honduras e tornare in Italia. Jeremias Rodriguez ha perso al televoto e ha lasciato Playa Palapa per trasferirsi su Playa Sgamada. Una volta arrivato lì, però, ha deciso di interrompere improvvisamente la sua avventura. In nomination Ilona Staller, Marco Senise, Nick dei Cugini di Campagna e la coppia Roger ed Estefania.

Nessun eliminato nella puntata del 18 aprile

Nessun naufrago ha dovuto lasciare l'Isola dei Famosi 2022 e tornare in Italia. Ad aver perso il televoto settimanale è stato Jeremias Rodriguez, che ha perso contro la coppia formata da Roger Balduino ed Estefania Bernal. Il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez ha così dovuto abbandonare la Palapa e trasferirsi su Playa Sgamada, dove gli è stata offerta una possibilità di continuare il suo percorso. Ma una volta arrivato lì ha preso una decisione inaspettata: ritirarsi dal gioco. "Mi manca la mia fidanzata, non ce la faccio più. Mi sono tolto l’ultimo peso, ho chiesto scusa a chi dovevo”, ha detto prima di abbandonare il reality e rientrare in Italia.

Chi sono i concorrenti in nomination

I naufraghi dell'Isola dei famosi, nella puntata del 18 aprile, hanno affrontato le nomination divisi a squadre, i Tiburon e la Cucaracha, che sono state sia palesi che nascoste. Nicolas Vaporidis e Lica Nunez sono i leader delle rispettive squadre, che hanno nominato Nick dei Cugini di Campagna e la coppia formata da Roger ed Estefania.

Le nomination della squadra dei Tiburon: Alessandro, Roger ed Estefania, Blind, Laura e Marco hanno nominato Ilona, mentre lei ha fatto il nome di Laura.

Le nomination della squadra della Cucaracha: Carmen, Guendalina, Nick, Edoardo Tavassi hanno nominato Marco Senise, mentre lui ha fatto il nome di Carmen, Licia quello di Roger ed Estefania, mentre Nicolas quello di Nick dei Cugini di Campagna.

Quindi, sommando i voti delle due squadre e dei leader, i nominati della settimana sono la coppia Roger ed Estefania, Ilona, Nick e Marco Senise.

Cosa è successo nella puntata del 18 aprile dell'Isola dei Famosi

Nella puntata del 18 aprile dell'Isola dei famosi, Jeremias Rodriguez ha annunciato il suo ritiro dal gioco e la volontà di tornare in Italia dalla sua fidanzata. Acceso scontro poi proprio tra Jeremias e i fratelli Tavassi, ma spazio anche alla discussione tra Lica, una delle nuove arrivate, e Blind.