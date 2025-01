video suggerito

L'ex concorrente del Grande Fratello Daniele Dal Moro offende Alfonso Signorini: "Conduttore di me**a" Daniele Dal Moro contro Alfonso Signorini e il Grande Fratello. Il modello, in passato concorrente del reality, ha offeso il conduttore in un commento su Instagram: "Conduttore di me**a, programma di me**a". Nella sua edizione era stato squalificato per aver usato espressioni volgari che violavano il regolamento.

A cura di Elisabetta Murina

Daniele Dal Moro contro Alfonso Signorini. Il modello, ex concorrente del Grande Fratello Vip nel 2023, ha attaccato il conduttore del reality con alcuni commenti su Instagram. In passato, il suo percorso nella Casa più spiata d'Italia è stato piuttosto controverso, caratterizzato da una relazione tra alti e bassi con Oriana Marzoli e una squalifica dal gioco per l'utilizzo di espressioni volgari contro il regolamento.

Cosa ha detto Daniele Dal Moro su Alfonso Signorini e il GF

Commentando un post su Instagram del Grande Fratello, una clip ironica in cui Shaila Gatta parlava del buffet, Dal moro non ha risparmiato critiche nei confronti del programma e di Alfonoso Signorini, già conduttore della sua edizione. "Programma di me**a, conduttore di me**a", sono le espressioni offensive che il modello ha rivolto al reality, accompagnando il tutto con l'emoticon di un circo. Nessuna replica ufficiale da parte degli autori o del diretto interessato.

L'opinione di Alfonso Signorini su Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro ha partecipato al Grande Fratello nell'edizione Vip 2022/2023. Nella Casa ha iniziato una storia d'amore con l'influencer spagnola Oriana Marzoli, che ha vissuto diversi momenti di tira e molla, sia dentro che fuori il reality. L'avventura del modello al GF si è però interrotta prima del tempo e non per volere del pubblico: a marzo 2023 era stato squalificato per aver usato espressioni volgari che violavano il regolamento. "Daniele non è cattivo, ma è sicuramente egoriferito. Parla sempre e soltanto di sé e dei suoi problemi. Non ha ancora imparato ad ascoltare", aveva detto Signorini riguardo a Dal Moro rispondendo alla lettere di una lettrice su Chi, che si era scagliata contro il comportamento del modello nei confronti della fidanzata.