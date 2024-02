La protesta dei trattori arriva da Fiorello: “Viva i prodotti della nostra terra” La protesta dei trattori arriva da Fiorello, il conduttore: “Salvaguardiamo chi lavora per i prodotti della nostra terra”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La protesta dei trattori è arrivata anche da Fiorello a Viva Rai2! Nella giornata di ieri sono andate in corso le proteste che hanno paralizzato la Nomentana, con gli agricoltori divisi sulle modalità della protesta stessa: mentre 150 trattori bloccavano una delle arterie principali di Roma, infatti, più di 400 agricoltori erano invece in sit-in a Piazza della Repubblica. Nelle prime ore di questa mattina, a pochi passi dal glass di Viva Rai2!, Fiorello e Biggio hanno pensato di accogliere i rappresentanti degli agricoltori per parlare con loro. I manifestanti sono arrivati con la mucca Ercolina, che rappresenta il mondo dell'agricoltura.

L'arrivo di Ercolina, la mucca simbolo delle proteste

Fiorello e Biggio accolgono una rappresentanza di agricoltori che si sono presentati al glass con la mucca Ercolina, simbolo delle proteste, e con tantissimi prodotti in regalo. "Come vanno le proteste?", chiede Fiorello e risponde un rappresentante apparso ottimista: "I vari comitati si stanno unendo per andare al Governo e presentare un programma con tutti i punti, qualcosa che rappresenti gli agricoltori tutti". Fiorello e Biggio hanno quindi raccolto tutto e appoggiato la protesta: "Verdure, farine, latte, tutti i prodotti della nostra terra, grazie ed evviva gli agricoltori".

I blocchi su via Nomentana

La giornata di ieri è stata particolare per Roma. I coltivatori, più di 400, si sono radunati in piazza della Repubblica e una delegazione è stata anche in prefettura. La Nomentana è stata bloccata per tutto il pomeriggio. A differenza di quanto si è detto nelle giornate scorse, però, sembrerebbe che gli agricoltori siano pronti a trovare unità per portare la protesta in modo unitario. Il corteo di ieri, però, ha causato grandi disagi alla viabilità. Un blocco di oltre quattro ore con più di 150 trattori su via Nomentana. Il corteo avrebbe dovuto raggiungere i 400 coltivatori di piazza della Repubblica per un sit-in di tre ore, ma i trattori sono rimasti su via Nomentana e hanno mandato il traffico in tilt.