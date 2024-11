video suggerito

La gaffe di Federica Petagna al GF: esulta per un aereo destinato a Shaila, era convinta fosse per lei Gaffe di Federica Petagna nella Casa del Grande Fratello. La concorrente, ex di Temptation Island, saltella in giardino dopo avere visto un aereo che crede sia indirizzato a lei. In realtà, si tratta di un omaggio per Shaila Gatta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

64 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gaffe di Federica Petagna nella Casa del Grande Fratello. La concorrente, ex volto di Temptation Island, ha intercettato un aereo in giardino e, leggendo lo striscione senza riuscire a interpretarlo, si è convinta fosse per lei. La 20enne è apparsa entusiasta dell’affetto che credeva le avessero tributato i fan, tanto da cominciare a saltellare in giardino. “Grazie!”, ha esclamato felice. È stato necessario qualche minuto, e l’intervento di alcuni dei suoi coinquilini, per farle capire che l’aereo era in realtà indirizzato a Shaila Gatta.

Il video della scena

Esilarante tanto da essere condiviso sul profilo Instagram ufficiale del GF, il video mostra Federica guardare in alto e rendersi conto dello striscione. Dopo avere letto la parola “Fede” – che si riferiva in realtà al nome di un’amica di Shaila – l’estetista napoletana ha cominciato a saltellare. “E per me? Grazie!”, ha esclamato felice. Nel frattempo, anche i suoi coinquilini hanno cominciato a osservare l’aereo, manifestando fin da subito una certa perplessità. “Perché c’è il cuore vicino alla S?”, ha chiesto Stefano Tediosi, un particolare che le ha fatto notare anche Yulia Bruschi. Solo a quel punto, Federica ha cominciato a capire di avere commesso un errore.

Federica si accorge della gaffe: “Che figura di mer***”

Dopo avere ragionato qualche istante, Federica si è resa conto che l’aereo era in realtà indirizzato all’amica Shaila. “No, veramente?”, ha chiesto dispiaciuta, per poi rientrare all’interno della Casa per chiamare la coinquilina. “Shaila, ma forse è tuo?”, ha domandato all’amica, mentre Tommaso Franchi la prendeva bonariamente in giro: “Sei una grande”. Quando Shaila ha capito che a mandarle l’aereo era stata la sua migliore amica, Federica è scoppiata a ridere, capendo finalmente di avere commesso un errore: “Che figura di me***!”.