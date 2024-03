Kumo dopo l’eliminazione ad Amici 23: “Un sogno finito troppo presto. Ora mi tocca volare fuori” Dopo essere stato eliminato al ballottaggio finale contro Lil Jolie nel primo Serale di Amici 23, il ballerino Kumo è tornato sui social. Ha ringraziato Maria de Filippi, i suoi compagni d’avventura e chi lavora dietro le quinte: “Questo non è un posto, non è un canale. È una famiglia grandissima, allargata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Kumo, nome d'arte di Tiziano Coiro, dopo l'eliminazione nel primo Serale di Amici 23 è tornato sui social. Con un lungo messaggio ha ripercorso la sua avventura nel talent show e ringraziato i fan e tutte le persone conosciute nel programma. "Grazie vita perché mi hai regalato un sogno, anzi l'inizio di un sogno che sembra concludersi troppo presto" ha scritto dopo aver perso al ballottaggio finale contro Lil Jolie.

Le prime parole di Kumo dopo l'eliminazione al Serale di Amici 23

"Ciao, eccomi…beh che dire. Siamo arrivati al traguardo. Un viaggio indimenticabile che mi ha cambiato, mi ha fatto cadere, rialzare, piangere, sorridere. Oggi parlo con più consapevolezza". Così comincia il lungo messaggio social pubblicato da Kumo pochi minuti fa. Il ballerino è stato eliminato nella prima puntata del Serale e avrebbe voluto che la sua avventura durasse più a lungo:

Con più forza nel credere in ciò che ho dentro e in ciò che ho da dare. Sono più sicuro. Grazie vita perché mi hai regalato un sogno, anzi l’inizio di un sogno che sembra concludersi troppo presto. Perché questi sei mesi sono passati in un attimo. Quando fai ciò che ami il tempo vola. Ora tocca volare fuori e riuscire a raggiungere gli altri sogni che sono nel cassetto. Questo non è un posto, non è un canale. È una famiglia grandissima. Una famiglia allargata ecco.

Dopo aver ringraziato tutti coloro che lavorano nella produzione e dietro le quinte, ha rivolto il suo pensiero a Maria De Filippi, la padrona di casa: "Grazie per avermi sopportato perché non sono semplice ma voi siete stati capaci di prendermi. Grazie Maria, per ciò che fai e che hai fatto per noi ragazzi. Grazie per spingere noi ragazzi a credere nei propri sogni così intensamente. Grazie per tutto". Ai suoi compagni di avventura si è detto grato per "avermi fatto sentire a casa": "Ci vediamo appena finisce tutto. Grazie per la vostra arte. Sono felice di ciò che è stato, di ciò che è e soprattutto di ciò che sarà. Sono stra curioso di vedere cosa ha in serbo la vita per me. Per ora è stato stupendo".