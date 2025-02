video suggerito

Jacopo Sol e Francesca al Serale di Amici 24, la ballerina incredula: "Non ci credevo neanche un po'" Nella puntata del pomeridiano di Amici di oggi, domenica 23 febbraio 2025, Jacopo Sol e Francesca hanno ottenuto la maglia del Serale. Il cantante e la ballerina si sono aggiunti ai concorrenti che hanno già avuto l'accesso all'ultima fase del programma.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata del pomeridiano di Amici 24 oggi, domenica 23 febbraio, due allievi sono volati al Serale. I concorrenti del talent show di Maria de Filippi proseguono la loro corsa verso l'ultima fase del programma: Jacopo Sol e Francesca nella puntata di oggi sono riusciti a conquistare la maglia d'oro. I professori non hanno avuti dubbi sul cantante: "Hai un timbro straordinario", le parole di Rudy Zerbi prima del sì di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Jacopo Sol al Serale: "Vorrei essere più vulnerabile"

Jacopo Sol è stato il primo allievo ad accedere al Serale nella puntata di domenica 23 febbraio 2025. Il cantante, dopo aver cantato al centro dello studio, ha spiegato: "Quattro mesi fa facevo l'università, sognavo di potermi dedicare alla musica. Quando sono arrivata qui, è stato per me il paese dei balocchi. Mi sembrava assurdo poter fare musica e dedicarmi a me stesso. Adesso vorrei imparare a dare alle persone mentre parlo quello che do mentre canto, mentre scrivo. Vorrei rendermi più vulnerabile". Poi ha ascoltato i giudizi degli insegnanti. "Hai un timbro personale, straordinario. Meriti il serale" sono state le parole di Rudy Zerbi. Lorella Cuccarini ha continuato: "Da quando sei arrivato, ho provato un senso di invidia. Il tuo timbro è particolare, interessante, e tu stai dentro i pezzi in maniera incredibile. Dovresti essere un po' più sfrontato, andare oltre l'ostacolo". "Pensavo fossi impermeabile allo stress, ti ho sentito sbavato oggi" ha aggiunto Anna Pettinelli. Per tutti i professori di canto Jacopo Sol ha meritato l'accesso al Serale.

L'accesso al Serale di Francesca

"Non mi credevo abbastanza. Quella maglia per me vorrebbe dire continuare a vivere questo sogno che porto avanti da quando ero piccolissima. Sarebbe un onore immenso per me ricevere questa possibilità" ha dichiarato Francesca dopo essersi esibita davanti agli insegnanti. Emanuel Lo ha allora commentato: "Il tuo aspetto e la tua faccia sono forti, da te mi aspetto altro". Anche per Alessandra Celentano l'esibizione non è stata convincente: "Da coreografia neoclassica, bisogna rispettare dei tempi. Ti ho trovato dolce e giusta, ma con una coreografia non posso darti una maglia. Sai fare di meglio". La ballerina ha allora danzato di nuovo e gli insegnanti le hanno assegnato la maglia: "Non ci credevo neanche un po'. Non so reagire in questo momento" ha commentato prima di sedersi al suo posto.