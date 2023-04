Isola, le prime lacrime sono di Helena Prestes: la lite con il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone All’Isola dei famosi 2023, Helena Prestes è scoppiata a piangere dopo essere stata accusata da Simone Antolini di non essere stata leale con Claudia Motta.

A cura di Daniela Seclì

Foto Frezza La Fata/IPA

All'Isola dei famosi 2023 si innescano le prime dinamiche tra i naufraghi. Helena Prestes è scoppiata a piangere dopo avere avuto un battibecco con Simone Antolini, compagno di Alessandro Cecchi Paone. Il motivo del contendere è stata la catena che ha portato Claudia Motta a essere "espulsa" dalla tribù delle donne.

Il confronto tra Helena Prestes e Simone Antolini

Il confronto tra Helena Prestes e Simone Antolini ha avuto inizio quando il compagno di Alessandro Cecchi Paone ha accusato la naufraga di non avere salvato Claudia Motta, nonostante siano legate. Prestes ha replicato stizzita: "Adesso vuoi mettere Claudia contro di me? Cosa c'entra Claudia con te". Simone ha continuato ribadendo che non avrebbe dovuto salvare Corinne Clery ma Claudia perché sua coetanea:

Non metto nessuno contro di te. Claudia mi ha detto che è rimasta molto, ma molto colpita dal tuo atteggiamento. Perché avendo io, tu e Claudia la stessa età, avresti potuto scegliere lei anziché Corinne Clery. Corinne, tanto, l'avrebbe scelta Nathaly.

Le lacrime di Helena Prestes

Helena Prestes, in "confessionale", è scoppiata a piangere. La naufraga ha spiegato di avvertire un certo senso di colpa per come ha gestito la prima fase della catena tra le naufraghe: "Mi viene da dire ‘Ho sbagliato, mi dispiace'". Poi, però, ha anche aggiunto che nonostante il dispiacere per l'accaduto, non sente di avere commesso un errore. La motivazione è semplice. Il suo intento non è mai stato quello di ferire Claudia Motta: "Non è stato contro di lei, è stata una decisione unanime perché Corinne è la più vecchia di noi, la più anziana e io credo che tutte loro avrebbero fatto quello che ho fatto io". Insomma, il reality ha avuto inizio da una manciata di ore, ma ci sono già le prime tensioni tra i naufraghi.

