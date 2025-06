video suggerito

Isola 2025, Teresanna Pugliese: “In diretta darò i numeri, mi dovranno mettere la camicia di forza” All’Isola dei famosi 2025, complice la stanchezza e la fame, inizia a circolare un certo nervosismo tra i concorrenti. Lo sfogo di Teresanna Pugliese e Chiara Balistreri. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Teresanna Pugliese, foto Frezza La Fata/IPA

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'Isola dei famosi 2025, i naufraghi sono afflitti dalla stanchezza e dalla fame. Uno stato di malessere che sta causando anche un certo nervosismo. Teresanna Pugliese teme di perdere le staffe in diretta e anche Chiara Balistreri ha ammesso di essere ormai al limite.

La stanchezza delle naufraghe dell'Isola dei famosi 2025

Chiara Balistreri e Teresanna Pugliese, foto Frezza la Fata/IPA

Chiara Balistreri ha ammesso di sentirsi ormai al limite. A contribuire al suo malessere anche le continue tensioni tra i concorrenti dell'Isola dei famosi 2025. Ormai ogni pretesto è buono per accendere la miccia di una discussione. A Teresanna Pugliese ha confidato di essere sfinita:

Sono stanca e nervosa. Sarà forse anche il mood che sta girando in questa giornata, saranno le varie tensioni che si percepiscono oggi. Siamo tutti un po' stanchi e, secondo me, anche un po' nervosi. Ovviamente per una serie di cose, con il gruppo ci devi convivere. Se senti varie tensioni, varie discussioni, è inevitabile che a volte influenzino anche il tuo stato d'animo.

Teresanna Pugliese teme di perdere le staffe in diretta

Teresanna Pugliese, foto Frezza La Fata/IPA

Mercoledì 11 giugno andrà in onda una nuova puntata dell'Isola dei famosi. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5. Chiara Balistreri ha detto di avere un forte mal di testa: "Ho mal di testa, forse è per quello che sono un po' irritabile. Ho fame e mal di testa". Teresanna Pugliese ha detto di provare lo stesso fastidio e di essere convinta che in diretta perderà la pazienza:

Benvenuta nel club. Io penso che domani (durante la diretta, ndr) darò i numeri. Mi dovranno mettere la camicia di forza.

Lapidaria Chiara Balistreri: "Usciremo da qua con una camicia di forza". Non resta che attendere la messa in onda della nuova puntata del reality condotto da Veronica Gentili per sapere se le due naufraghe si sono riprese dopo questa sensazione di malessere.