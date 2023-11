Infortunio a TSQV, performer costretti a fermare il numero: “Quel che facciamo a volte è pericoloso” L’esibizione si dimostra sin da subito imprecisa. Uno dei performer commette diversi errori fino a quando cade disastrosamente facendosi male. Decide di uscire di scena con una capriola. “Quello coi capelli lunghi è distratto dall’inizio”, nota Luciana Littizzetto. “Mi dispiace per il vostro amico, è uscito con onore”, conclude Maria.

A cura di Giulia Turco

A Tu Sì Que Vales va in onda un’esibizione che fa tremare la giuria. A dare spettacolo sul palco di Canale 5 sono i RCC Aruba, (Rhythms Circus Company), che portano in scena un’esibizione spettacolare quanto pericolosa. Purtroppo però, dopo diversi errori e un infortunio che coinvolge uno dei concorrenti, sono costretti a fermare il numero.

L’incidente dei RCC e il giudizio dei giudici

L’esibizione si dimostra sin da subito imprecisa. Uno dei performer in particolare, Diego Jaramillo, commette diversi errori di imprecisione, rischiando di scivolare diverse volte, fino a quando cade disastrosamente facendosi male. Decide di uscire di scena con una capriola, distraendo anche il resto del gruppo che, dopo pochi secondi di spaiamento, decide di interrompere il numero. La musica si ferma. “Quello coi capelli lunghi è distratto dall’inizio”, nota Luciana Littizzetto.

“Siete stati molto bravi, ci sono a volte delle difficoltà date anche dal luogo dove ci si esibisce. La difficoltà aumenta perché si scivola. Mi dispiace per il vostro amico perché anche con tanto onore, pur essendosi fatto male, è uscito con una capriola”, è il commento di Maria De Filippi. “Stare qui davanti a voi, in questo palco, è un po’ difficile per noi, ma siamo comunque molto contenti di questa opportunità. Questo fa parte del nostro lavoro, è difficile a a volte pericoloso, ma siamo questo”, si giustifica il gruppo. “A volte vediamo numero pazzeschi e tecnologici, il fatto che abbiate avuto un momento di difficoltà in mezzo a delle cose molto belle che avete fatto ci fa capire ancora di più quanto sia difficile quello che fate”, conclude Rudy Zerbi. La giuria decide dunque di premiarli comunque con quattro sì. “La prossima volta sarà incredibile. Questa è solo una piccola pare delle potenzialità che possiamo esprimere”, assicurano i performer.

Chi sono i Rhythms Circus Company che hanno partecipato ad America's Got Talent

Si tratta di un gruppo di origine caraibica che porta in scena arti performative di carattere circense. Con una decina di componenti, i Rcc Aruba hanno alle spalle diverse esperienze in programmi televisivi e festival internazionali. Tra le occasioni più importanti di visibilità spicca sicuramente la partecipazione ad America’s Got Talent, nel 2022. Una performance molto simile a quella realizzata in Italia, a peto nudo, andò benissimo, lasciando il pubblico a bocca aperta. Nessun imperfezione in quel caso, anzi. Lo stesso performer infortunato, Diego Jaramillo nonché capo gruppo, attraversò persino un cerchio infuocato completamente bendato. L’esibizione spettacolare ha garantito loro l’approvazione della giuria.