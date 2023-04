Ilary Blasi punzecchia Cristina Scuccia: “Guardavate l’Isola dei Famosi in convento?” La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha incontrato la nuova naufraga e le ha posto una domanda scottante: “Guardavate mai l’Isola dei Famosi in convento?”. La risposta.

La puntata di Verissimo dedicata all'intervista di Ilary Blasi è stata avara di notizie sulla sua vita privata, ma almeno ha aperto una finestra sull'imminente nuovo reality show. L'Isola dei Famosi riparte e avrà tra gli ospiti anche la ex suora, Cristina Scuccia. È proprio lei una delle naufraghe più attese e Ilary Blasi ha scherzato con lei: "Ti sembro buona? È perché non mi conosci ancora". La domanda delle domande è se nel convento hanno mai visto un programma come L'Isola dei Famosi, la risposta di Cristina Scuccia è stata spiazzante.

La risposta di Cristina Scuccia a Ilary Blasi

Per il terzo anno consecutivo, Ilary Blasi sarà la conduttrice del reality show che ci accompagna all'estate su Mediaset. L'Isola dei Famosi parte lunedì 17 aprile e tra i nuovi naufraghi, ci sarà appunto la ex suora Cristina Scuccia. Quando Ilary Blasi, nel salottino moderato da Silvia Toffanin, ha chiesto alla ex suora se nel convento guardassero l'Isola dei Famosi, ecco cosa ha risposto Cristina Scuccia: "Ogni tanto mi è capitato di vedere L’Isola dei Famosi facendo zapping, in convento avevamo la televisione ma non ho mai seguito un’edizione". Poi, Cristina Scuccia ha spiegato: "Questo per me è un puro atto di incoscienza, ho paura, ma le paure vanno affrontate. Ho paura del salto dall’elicottero, ho paura dell’acqua, degli insetti. Ma farò tutto".

Il look di Cristina Scuccia

Il look di Cristina Scuccia è completamente cambiato. Ora, quindi, c'è grande curiosità su come si vestirà sull'Isola dei Famosi. La ex suora, infatti, dovrà farsi vedere in costume. Alle domande di Silvia Toffanin e Ilary Blasi, ecco cosa ha risposto Cristina Scuccia: “Il costume? Vi stupirò. Eviterò il bikini perché non mi farebbe sentire a mio agio, ma ho trovato una soluzione che mi farà sentire a mio agio e indosserò quella. Vivo questa esperienza come crescita personale, la mia comunità non sarà più composta dalle mie ex consorelle ma dai naufraghi. Li ho conosciuti e sono contenta. Con i Jalisse ne vedremo delle belle potremmo fare anche un concerto. Magari potrei perdere la pazienza, certo, non sono una santa”.