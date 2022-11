Il ritorno di Zelig in prima serata conquista il pubblico e vince agli ascolti tv Il ritorno di Zelig entusiasma il pubblico, portandolo sul podio degli ascolti tv, sebbene i risultati dello scorso anno siano stati nettamente migliori di quelli della prima serata dello show comico di Canale 5.

La serata di mercoledì 9 novembre ha segnato il ritorno in tv di uno degli show più amati dagli italiani, ovvero "Zelig" il programma che per anni ha dato spazio alla comicità e che è riapprodato su Canale 5. L'accoppiata Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, immancabili al timone dello show, si è rivelata vincente anche stavolta in termini di ascolti tv, dal momento che la trasmissione ha conquistato il podio dei dati Auditel della prima serata. A seguire, invece, il film in onda su Rai1 "Cena con Delitto – Knives Out" si posiziona al secondo posto tra i prodotti più visti della serata. Infine, sul podio degli ascolti compare anche "Chi l'ha visto?" che sfiora i due milioni di telespettatori.

Gli ascolti di Zelig al ritorno dello scorso anno

Il ritorno di Zelig in prima serata rappresenta una sorpresa assai gradita per molti telespettatori, tra nostalgici e chi si approccia per la prima volta alla visione dello show. C'è da dire che lo scorso anno, quando Zelig era ritornato in tv dopo anni e anni dall'ultima edizione, la carovana di comici aveva riscosso un successo ben più impattante con 4 milioni di telespettatori, raddoppiando quasi il dato del primo appuntamento di questa nuova e breve stagione della comicità su Canale 5. Non resta, quindi, che vedere le successive due puntate.

Ascolti tv mercoledì 9 novembre 2022

Nella serata di ieri, mercoledì 9 novembre 2022, su Rai1 Cena con Delitto – Knives Out è stato visto da 2.452.000 spettatori segnando il 15% di share. Su Canale 5 il ritorno di Zelig ha catturato l'attenzione di 2.656.000 spettatori arrivando al 20.6% di share. Su Rai2 il film Addio al Nubilato è stata la scelta di 864.000 spettatori registrando il 4.6% di share. Su Italia 1 Hercules – La Leggenda ha Inizio ha incollato davanti al video di 888.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto?ha interessato 1.951.000 spettatori conquistando uno share del 12.1%. Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata ha segnato 553.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide è stata la scelta di 519.000 spettatori arrivando ad uno share del 4%. Su TV8 X Factor è stato visto da 332.000 spettatori segnando il 3,2 % di share mentre sul Nove Joker – Wild Card ha catturato l’attenzione di 414.000 spettatori con il 2.3%.