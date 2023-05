Il primo messaggio di Paolo Noise dopo l’Isola: “Dispiaciuto di non combattere più questa battaglia” Dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi per motivi medici, Palo Noise è tornato sui social e ha pubblicato un lungo post su Instagram: “È stato semplicemente pazzesco, sono dispiaciuto di non poter continuare a combattere questa piccola ma dura battaglia”.

A cura di Elisabetta Murina

Palo Noise torna sui social dopo aver abbandonato l'Isola dei Famosi per problemi di salute. E lo fa con un post su Instagram in cui si dice dispiaciuto per l'interruzione della sua avventura e in cui ringrazia tutti coloro che lo hanno sostenuto. "È stato semplicemente pazzesco", ha commentato l'ormai ex naufrago.

Le prime parole di Paolo Noise dopo l'abbandono

Dopo aver lasciato Playa Tosta, nella puntata del 22 maggio dell'Isola dei Famosi, Paolo Noise è tornato su Instagram e ha pubblicato un lungo post di ringraziamento. "Grazie di tutto… è stato semplicemente pazzesco e sono veramente dispiaciuto di non poter continuare a combattere questa piccola ma dura battaglia", ha esordito l'ex naufrago, che ha dovuto interrompere la sua avventura per problemi di salute. Poi ha continuato: "Ma solo così, potrò affrontarne tante altre, come fa chi nella vita se conquistato tutto e niente, semplicemente continuando ad essere semplicemente “paolo”". Infine, lo speaker di Radio 105 ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuto in questo mese sull'Isola: "Vi vorrei abbracciare tutti per tutte le cose bellissime che sto leggendo, ripercorrendo un mese intensissimo della mia vita qui. Ora devo riabituarmi a dormire senza il suono di questo mare e senza granchi che voglio fare una tana nel mio kulo!".

Il messaggio della moglie Stefania e del collega Fabio Alisei

Anche se Paolo Noise si è rimesso, la moglie Stefania Caroli ha spiegato su Facebook che non è si è di un malore leggero, ma di "una cosa molto grave", per cui saranno necessari anche esami importanti una volta tornato in Italia. Per l'ex naufrago è stato un grande dispiacere dal momento che, come ha raccontato la moglie, "volevo vincere l'Isola". Tanti i messaggi di amici e colleghi che in queste ore hanno commentato l'accaduto. Tra questi anche quello di Fabio Alisei, co-conduttore allo Zoo di 105: "Hai fatto una grande Isola dei Famosi. Hai lottato come un leone. Ci hai fatto ridere e commuovere come solo tu sai fare e siamo tutti orgogliosi di te. Adesso rimettiti e torna a casa: ci sono tante strade insieme ancora da cominciare".