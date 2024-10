video suggerito

Il discorso di Zerbi ad Alena, prima allieva in sfida: “Potresti non avere il tempo che ti serve” Alena è la prima allieva in sfida nella scuola di Amici 24. Rudy Zerbi, suo professore, l’ha convocata per capire quali fossero le motivazioni delle difficoltà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alena è la prima allieva in sfida nella scuola di Amici 24. La cantante scelta da Rudy Zerbi è arrivata ultima in classifica nella puntata del 6 ottobre e per questo dovrà affrontare un avversario esterno. Il prof ha voluto incontrarla per capire il suo stato d'animo.

Le impressioni di Alena e il discorso di Rudy Zerbi

Durante la puntata del pomeridiano del 6 ottobre, Alena non ha convinto i giudici e si è posizionata all'ultimo gradino della classifica dei cantanti. "Devi lavorare sull'intonazione e sui fiati", le aveva detto Gigi D'Alessio a proposito dell'esecuzione.

Convocata da Rudy Zerbi, come si è visto nel daytime del 9 ottobre, la cantante ha raccontato di sentirsi arrabbiata per il fatto di essere in sfida e di aver ancora bisogno di tempo per esprimersi: "Mi sento un po' arrabbiata, ma sto giocando ed è giusto così". "Non è un gioco, voglio capire quale è la tua impressione, c'è qualcosa che ti blocca", ha risposto il professore. "No, solo perché non stavo bene, faccio musica da poco e devo migliorare, imparare e studiare".

"Potresti non avere il tempo che ti serve"

Rudy Zerbi ha allora messo in guardia Alena, invitandola a sbloccare le sue emozioni e cercare di farlo il prima possibile. "Ti chiedo di cercare che cosa non arriva di te. Non so se è per timidezza". La cantante ha fatto sapere di non riuscire a lasciarsi andare del tutto: "Mi sto buttando in qualcosa che mi piacerebbe fare, però sono anche bloccate per varie cose, non riesco a lasciarmi andare del tutto, mostrare alcune parti fragili. Per lascarmi andare ci vuole un po' di tempo, non è una cosa immediata".

Il professore allora ha cercato di farla ragionare: "Ti rendi conto che quel tempo potresti non averlo e tra meno di una settimana potresti essere fuori? Ti sto chiedendo di togliere questa barriera. Vorrei che tu mi dicessi cosa significherebbe non fare più la cantante dopo così poco tempo". Alena non vuole in alcun modo andare via: "Ho fatto fatica ad arrivare fino a qui, voglio far vedere la grinta. So che questo è solo l'inizio del percorso".