I segreti dell’Isola dei famosi 2023: “I compensi, lo psicologo e come viene deciso il ritiro” Curiosità e retroscena dell’Isola dei famosi 2023. La produzione di Banijay Italia, in un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha raccontato il dietro le quinte del reality condotto da Ilary Blasi.

A cura di Daniela Seclì

Foto Frezza La Fata/IPA

La produzione di Banijay Italia, in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha svelato curiosità e retroscena dell'Isola dei famosi 2023. Chi si prende cura delle condizioni di salute dei naufraghi, come funziona il loro compenso, cosa sono autorizzati a portare sull'isola? Questi sono solo alcuni dei segreti svelati. Inoltre, i concorrenti "si impegnano a rispettare l'ambiente naturale in cui vivono, salvaguardando le specie autoctone vegetali e animali e rispettando le leggi della location".

Cosa possono portare sull'isola i naufraghi

Veniamo al bagaglio che i naufraghi possono portare all'Isola dei famosi. Secondo quanto la produzione ha fatto sapere nell'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, ai concorrenti è consentito portare i seguenti oggetti:

Due completi intimi, due magliette (manica corta, manica lunga o canottiera), due camicie o golf, due pantaloni o gonne, due paia di scarpe, due paia di calze. Poi vari articoli per l'igiene intima e personale, e tre oggetti che devono obbligatoriamente essere concordati con la produzione. Di questi tre, ne sarà scelto solo uno da portare sull'isola una volta arrivati in Honduras. Sono poi concessi: spazzolino, pettine o spazzola e due rasoi usa e getta.

Lo psicologo e i medici, come vengono curati i concorrenti

Da Sorrisi, si apprende anche che i naufraghi dell'Isola dei famosi hanno a disposizione uno psicologo a cui rivolgersi in caso di necessità. Inoltre, l'infermeria è adiacente all'isola ed è pronta a prestare il primo soccorso, in caso di malore o infortunio. Lo staff medico a disposizione di chi decide di partecipare al reality è il seguente: "Un responsabile medico, uno psicologo, quattro medici e tre infermieri". Inoltre, i concorrenti effettuano esami medici ogni settimana, dopo i quali si comunica se le condizioni fisiche siano tali da permettere al naufrago di "continuare a vivere in una situazione di privazione di cibo", oppure se debba lasciare il gioco. A disposizione del gruppo, inoltre, c'è una quantità giornaliera di sali minerali.

Come si incrementa il compenso dei concorrenti

Il compenso dei concorrenti cresce settimanalmente: "Più settimane restano sull'isola, più guadagnano". In caso di ritiro, ovviamente c'è una penale: "C'è un abbattimento del compenso. Sono previste alcune penali, come in ogni contratto". Anche quest'anno, il vincitore si aggiudicherà 100 mila euro in gettoni d'oro, di cui la metà sarà devoluta in beneficenza.