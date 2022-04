“Guess My Age verso la chiusura”, Max Giusti potrebbe tornare in Rai Secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia, i vertici di Sky starebbero valutando l’ipotesi di chiudere il programma di Tv 8 condotto da Max Giusti, dopo la fine della stagione in corso.

A cura di Giulia Turco

Guess My Age verso la chiusura. Secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia, i vertici di Sky starebbero valutando l’ipotesi di chiudere il programma di Tv 8 condotto da Max Giusti, dopo la fine della stagione in corso. Nonostante non sia ancora arrivata una decisione definitiva, la discussione sarebbe in corso in azienda già da diverse settimane.

Max Giusti penserebbe alla Rai

Il game show sull’età dei concorrenti potrebbe dire addio al palinsesto dopo 831 puntate, in onda dal 28 agosto del 2017, 135 orchestrate dall’attuale padrone di casa Max Giusti. Il conduttore ha afferrato il testimone di Enrico Papi che, dopo aver portato a termine quattro edizione del programma, è tornato in casa Mediaset dopo anni dal divorzio con l’azienda. Secondo le indiscrezioni Giusti potrebbe presto essere scaricato dal programma Sky, e per questo si starebbe guardando intorno, in particolare in direzione Viale Mazzini, senza escludere una nuova stagione di Boss in Incognito sulla Rai.

Il ritorno di Enrico Papi a Mediaset

Nel frattempo il volto storico di Sarabanda, dopo gli anni trascorsi su Tv8 è tornato alle origini. Lontano dalle reti di Cologno Monzese dal 2017, Papi è rientrato su Canale 5 con una edizione di Scherzi a Parte che ha convinto non solo il pubblico affezionato alla sua conduzione, ma anche il Biscione a dargli in carico un programma tutto suo. "Ero in una situazione idilliaca a Tv8 dove sperimentavo i miei prodotti con risultati di ascolti importanti e ho intrapreso questa strada per il gusto di mettermi in gioco. Non è un riscatto" ha raccontato ai microfoni di Fanpage. Dopo il successo di Scherzi a Parte è tornato in tv lo scorso venerdì 8 aprile. Con la sua puntata di esordio, Big Show è partito con il 13.7% di share, nel duetto piuttosto tiepido del venerdì sera contro il nuovo programma Ci vuole un fiore di Francesco Gabbani.