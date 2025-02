video suggerito

Grande Fratello, anticipazioni del 13 febbraio: sorpresa per un concorrente e l’esito del televoto La puntata del Grande Fratello di stasera, giovedì 13 febbraio, vedrà una sorpresa per Mattia Fumagalli che potrà riabbracciare suo padre. Un gioco per le coppie e i confronti tra i concorrenti al centro di diverse discussioni: tutte le anticipazioni. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Questa sera di giovedì 13 febbraio 2025 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini sfiderà la terza serata del Festival di Sanremo con il reality in onda su Canale5: al suo fianco avrà come da tradizione le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e Rebecca Staffelli chiamata a raccogliere i commenti del pubblico. Nella puntata di stasera è previsto un confronto tra i concorrenti che negli ultimi giorni hanno discusso animatamente: ecco le anticipazioni.

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello di stasera

Scontri accesi e animate discussioni hanno infiammato gli animi dei concorrenti durante la notte appena trascorsa nella casa del Grande Fratello. Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta hanno litigato e la tensione è salita alle stelle anche tra Stefania Orlando e Chiara Cainelli, e tra Iago Garcia e Alfonso D'Apice. Nella puntata di stasera i concorrenti avranno modo di tornare sulle loro discussioni. Il Grande Fratello proporrà, sempre stasera, un gioco sulle affinità delle quattro coppie nate nella Casa: chi vincerà riceverà un premio.

L'esito del televoto e una sorpresa per Mattia Fumagalli

Javier Martinez e Alfonso D'Apice, nel corso dei mesi passati insieme nella Casa, hanno stretto un forte legame di amicizia, ma Helena Prestes e Chiara Cainelli – le rispettive fidanzate – non riescono a trovare un punto d’incontro. Alfonso Signorini ne parlerà con loro in puntata. Stando alle anticipazioni, Mattia Fumagalli riceverà una sorpresa dal padre che potrà finalmente riabbracciare. Infine, spazio al televoto: tra i sette concorrenti in nomination – Amanda, Chiara, Iago, Jessica, Maria Teresa, Maxime e Stefania – sarà scelto un preferito dai telespettatori. Quest'ultimo sarà chiamato a prendere una decisione importante riguardo la prossima eliminazione.