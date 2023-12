Gli scherzi di Giovannino ad Amici 23: il disturbatore di TSQV spaventa Cuccarini e Celentano Giovannino ospite di Amici 23 ha fatto spaventare tutti i presenti con il suono di un’esplosione. Prima di scappare via, ha dedicato la canzone “Mi manchi” a Sabrina Ferilli.

A cura di Gaia Martino

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giovannino, nome d'arte di Giovanni Iovino, torna in tv dopo la fine di Tu si que Vales: Maria de Filippi per la seconda volta lo ha ospitato nello studio di Amici23 nella puntata di oggi, domenica 10 dicembre 2023. Il simpatico personaggio con il mantello rosso che ha sempre "disturbato" il capo della giuria popolare del talent show del sabato sera, dopo aver dedicato una canzone a Sabrina Ferilli, assente in studio, ha spaventato gli insegnanti della scuola più famosa d'Italia.

L'ingresso di Giovannino ad Amici 23: il video dello spavento

Giovannino è entrato in studio nella puntata di Amici 23 di oggi, domenica 10 dicembre 2023, nella speranza di trovare Sabrina Ferilli, il suo bersaglio preferito a Tu si que vales che chiama con il nome "cafoncella". "Non c'è? Non c'è. Non la trovo. Ma posso fare un appello? La voglio vedere. Voglio fare un appello a modo mio" ha dichiarato il disturbatore prima di intonare al centro dello studio la canzone "Mi manchi" di Fausto Leali. "Se non risponde è una cafoncella" ha infine commentato, prima di andare via fingendo un pianto. Giovannino, però, prima di lasciare lo studio ha dato il via al suono di un'esplosione che ha fatto spaventare tutti i presenti, in particolare Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, rimaste a bocca aperta e scandalizzate.

La reazione di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli su Instagram, con due stories, ha poi mostrato vicinanza alle colleghe e scherzato con un video indirizzato a Giovannino. Dopo la story con le immagini del disturbatore mentre canta, ha inserito un altro video nel quale un uomo finisce in una pentola pronta per essere messa sul fuoco. Un chiaro messaggio rivolto al suo (ex) compagno di avventura a Tu Si que Vales con il quale da sempre ha un rapporto conflittuale, nonostante i diversi baci a stampo che si sono scambiati.