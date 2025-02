video suggerito

GF, Zeudi Di Palma si scontra con Helena Prestes: “Hai messo in dubbio la mia sessualità , che delusione” Helena Prestes e Zeudi Di Palma sono ai ferri corti. Nella puntata di giovedì 27 febbraio del Grande Fratello, le due concorrenti si sono rese protagoniste di un duro scontro. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

147 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Helena Prestes e Zeudi Di Palma ai ferri corti. È da tempo che il loro rapporto è incrinato e a la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un commento della modella brasiliana sull'orientamento sessuale dell'ex Miss Italia. Nella puntata del Grande Fratello in onda giovedì 27 febbraio, le due hanno avuto uno scontro acceso. La prima, infatti, non solo ha ribadito di non credere nella genuinità della seconda, ma ha anche ipotizzato che a Zeudi possa interessare ancora Javier Martinez.

Zeudi Di Palma si difende da Helena Prestes: "Non puoi mettere in dubbio la sessualità di una persona"

Per Zeudi Di Palma è inconcepibile che Helena Prestes abbia messo in discussione la sua sessualità: "Sono delusa da Helena perché ha tirato fuori delle frase sul mio personale". Helena, però, è convinta di non averla offesa: "Io non scredito nessuno, io sono stata presa in giro da una persona a cui tenevo". E ancora: "Zeudi non è amica delle donne, è in competizione con le donne. È in competizione con me". Secondo l'opinionista Beatrice Luzzi, Helena è risentita nei confronti di Zeudi per il rapporto che si era creato tra lei e Javier Martinez quando non era presente nella Casa.

Helena Prestes su Zeudi Di Palma: "Le piace Javier"

Zeudi Di Palma non ha mai nascosto di aver provato attrazione verso Javier in passato, motivo per cui quando ora lui ed Helena si scambiano dei baci preferisce non guardali. "Io mi sento donna – ha chiarito Zeudi Di Palma al conduttore – Provo interesse sia per il genere maschile che per il genere femminile, mi innamoro di una persona. Per il momento mi sono solo innamorata di una donna e non di un uomo". Helena Prestes, però, non è convinta delle parole della concorrente, certa che sia ancora interessata a Javier Martinez: "Da lei vorrei un po' di sincerità".