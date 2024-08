Francesco Oppini rifiuta il ritorno al GF come concorrente: “Devo dare priorità alla mia vita fuori”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Manca sempre meno alla prossima edizione del Grande Fratello. La partenza del reality di Canale5, condotto da Alfonso Signorini, è in programma per il prossimo 16 settembre. Nella Casa di Cinecittà ci saranno ancora una volta concorrenti Nip e Vip, pronti a raccontare le loro storie ai telespettatori. Tra questi, però, non è previsto il rientro di Francesco Oppini, già gieffino nell'edizione del 2020-2021, dove strinse un forte legame di amicizia con Tommaso Zorzi. A farlo sapere TvBlog. Pare che al commentatore sportivo sia stato chiesto di partecipare, ma avrebbe declinato l'invito per motivazioni personali.

Perché Francesco Oppini non tornerà al GF, le motivazioni

Stando a TvBlog, Francesco Oppini avrebbe detto di no a un possibile rientro nella casa del Grande Fratello, che lo ha già visto protagonista nell'edizione del 2021, vinta da Tommaso Zorzi. L'ex gieffino avrebbe declinato l'invito per dare priorità ad altri aspetti della sua vita, come il lavoro e gli affetti. "Ho intrapreso con grande entusiasmo quest’avventura, in cui ho cercato di far capire chi è Francesco. Ho trovato Tommaso con cui è nato qualcosa che va al di là di tutto, ma, da persona decisa quale sono, devo dare priorità al mio affetto a alla mia vita fuori, perché qui non riuscirei a dare più niente", ha fatto sapere al sito. Al momento è concentrato sulla sua carriera da commentatore calcistico, in particolare per il programma Diretta Studio.

Il percorso al GF Vip nel 2021 e l'amicizia con Tommaso Zorzi

Oppini entro nella casa del GF nel settembre 2020 e decise poi di lasciare a dicembre, in vista di Natale, perché considerava ormai esaurita la sua esperienza. Nei mesi passati davanti alle telecamere, però, ebbe modo di instaurare un profondo legame di amicizia con Tommaso Zorzi, che avrebbe poi vinto l'edizione qualche mese più tardi. Tra i due si era creato un rapporto fraterno di complicità, capace di durare anche fuori dal programma, nonostante i momenti di difficoltà. Una volta uscito dal reality, Zorzi confessò di essersi preso una cotta per l'amico, che però all'epoca era felicemente fidanzato con Cristina Tomasini. "Quello che abbiamo io e Francesco è più di una storia, perché noi abbiamo un’intimità che va oltre l’amore in senso lato", aveva spiegato Zorzi ospite del Maurizio Costanzo Show. Per un periodo, poi, i rapporti tra i due si raffreddarono e non si sentirono per diversi mesi, fino poi a pubblicare uno scatto sui social come segno di riavvicinamento.