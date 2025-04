Francesca in crisi per il guanto di sfida contro Chiara ad Amici: “Seconda figura di me*da, faccio schifo”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Nel daytime di Amici andato in onda oggi, mercoledì 9 aprile, è stato mostrato un momento di sfogo di Francesca. La ballerina è scoppiata in lacrime dopo le prove in sala con Chiara: il motivo risiede in un guanto di sfida che dovrà affrontare contro la sua sfidante, Chiara, richiesto dalla maestra Alessandra Celentano.

Le lacrime di Francesca dopo le prove del guanto di sfida

Francesca dopo le prove del guanto di sfida che dovrà eseguire nella puntata del Serale del prossimo sabato è scoppiata in lacrime. Già in sala aveva lamentato un fastidio ai piedi: "Ho troppo male ai piedi. Non riesco", le parole. Una volta entrata in casetta, non ha retto la tensione ed è scoppiata a piangere: "Mi fanno malissimo i piedi. Faccio ca*are, è bruttissimo. Tutto l'insieme è difficile. Mi faccio schifo, perché di nuovo? Mi rimbombano le parole, è la seconda figura di me*da che faccio, è la seconda volta che mi metto in una condizione in cui mi sento male. Mi faccio schifo. Devo rimettere il gonnellino e il top, devo fare una cosa che non voglio fare".

Il guanto di sfida richiesto dalla maestra Celentano: "Ballerina mediocre, sei peggiorata"

Nella puntata del daytime di Amici di ieri, 8 aprile, Francesca è venuta a conoscenza del guanto di sfida che dovrà affrontare contro Chiara. La ballerina ha letto la lettera della maestra Celentano che recita: "Con dispiacere devo dire che ti trovo peggiorata. Il mondo è pieno di danzatrici mediocri come te, e tu nel classico sei scarsa, mentre Chiara nel modern no. Affronta le sfide della vita con coraggio e dignità. Questo è un insegnamento che ti sto dando, mi ringrazierai". Con la sua insegnante, tra le lacrime, ha commentato: "Mi ha un po' demolita. L'ho trovata un po' cattiva". E allora Deborah Lettieri ha sbottato: "Ma come si permette? Ti da della ballerina mediocre. Non saresti una ballerina dignitosa? Ma quanta cattiveria c'è in questa lettera. Mi fa girare le pa**e. Quello che sa fare meglio, mettervi in queste condizioni di modo che voi vi sentiate in difetto". Ha poi consigliato alla ballerina di dimenticare la lettera e di concentrarsi sulla danza.