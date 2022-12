Fedez alla finale di X Factor senza tatuaggi, in evidenza la cicatrice della lotta contro il tumore Durante la finale di X Factor, Fedez ha presentato il suo nuovo singolo Crisi di Stato. Per la performance, l’artista ha scelto di coprire i tatuaggi con il trucco e così ha messo in evidenza la cicatrice, segno della sua lotta contro il tumore al pancreas.

Fedez si è esibito nel corso della finale di X Factor 2022, andata in onda giovedì 8 dicembre. L'artista ha portato sul palco alcuni brani di successo del suo repertorio, come "Bella storia" e "Sapore", poi ha presentato il nuovo singolo "Crisi di Stato". Per la sua esibizione, Fedez ha deciso di coprire tutti i tatuaggi. Una scelta, che ha messo in evidenza la cicatrice, simbolo della sua battaglia contro il tumore al pancreas.

Fedez canta Crisi di Stato a X Factor 2022 senza tatuaggi

Fedez ha intonato il suo nuovo singolo, Crisi di Stato, nel corso della finale di X Factor 2022 trasmessa mercoledì 8 dicembre. L'artista, per la sua performance, ha deciso di coprire i tatuaggi. Così, è rimasta in risalto la cicatrice che ha riportato dopo l'asportazione del tumore al pancreas. Un segno che ricorda la sua lotta contro la malattia. Come più volte ha rimarcato, il cantante ha deciso di parlare pubblicamente di quanto gli era accaduto, nel tentativo di essere di aiuto a chi sta vivendo la stessa situazione:

Ho deciso di parlare della mia malattia in parte perché sentivo la necessità di condividere quello che mi stava accadendo, in parte anche per aiutare chi sta vivendo o dovrà vivere la mia stessa esperienza. Quando ho avuto la diagnosi, ho cercato su Internet e ho trovato poche informazioni. Il tumore neuroendocrino del pancreas è molto raro ed era quello di Steve Jobs, notizia non rassicurante. Vi consiglio di non cercare su Google come ho fatto io una notte intera, autoflagellandomi.

Chiara Ferragni ha assistito all'esibizione in platea

E se c'è una persona che gli è stata vicino durante gli alti e bassi della sua vita, è stata la moglie Chiara Ferragni. L'imprenditrice e influencer era presente tra il pubblico alla finale di X Factor e ha osservato con partecipazione la performance di suo marito, ha cantato insieme a lui e ha immortalato il momento nelle Instagram Stories (vedi video in alto, ndr).