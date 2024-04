Elodie si camuffa nel pubblico di VivaRai2 e sorprende Fiorello: “Provai a invitarti, dissero no”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Elodie si è presentata a sorpresa da Fiorello nella puntata di Viva Rai 2 di questa mattina di giovedì 26 aprile 2024. La celebre cantante di passaggio nella Capitale ha deciso di sorprendere il famoso showman nel programma al quale non è mai riuscita a partecipare: "Noi abbiamo sempre provato a invitarti, la risposta sincera dei manager è sempre stata "La mattina non ce la fa, non verrà mai. Il giorno che farai la prima serata viene", le parole di Fiorello.

La sorpresa di Elodie a VivaRai2

Elodie questa mattina si è camuffata e nascosta nel pubblico di Viva Rai 2 prima di inviare un messaggio a Fiorello. Lo showman ha letto davanti alle telecamere l'sms ricevuto dalla cantante: "Elodie? Non sapevo neanche di avere il suo numero. Ha inviato una foto che è qui, nel pubblico. Mi ha scritto ‘Ti vedo'. Ma c'è Elodie qui?". Sono seguite le urla del pubblico, poi il salto della cantante davanti al glass. Fiorello e Biggio sono corsi ad abbracciarla prima di farla accomodare al tavolo: "Hai il mio numero perché abbiamo fatto Sanremo insieme nel 2021. Cantammo Trottolino amoroso insieme. Comunque, ti ho fatto una bella sorpresa. Sono venuta diretta, ho fatto Milano Roma, dopo devo andare a Napoli che oggi sto al Comicon" ha raccontato Elodie che non è mai riuscita a partecipare a Viva Rai 2 perché non ama la sveglia di mattina presto. Lo showman ha infatti raccontato: "Noi abbiamo sempre provato a invitarti, la risposta sincera dei manager: "La mattina non ce la fa, non verrà mai. Il giorno che farai la prima serata viene".

Nel glass hanno così cominciato a chiacchierare. La cantante ha raccontato di aver spesso litigato con i vicini. "Ho delle crisi di rabbia, a volte capita che, quando non mi sento rispettata, impazzisco. Io sono gentile, ma a volte litigo" ha svelato. Litigava con i vicini perché spesso, di notte, faceva rumore: "Qualche figura pessima l'ho fatta. A me piace fare festa, invitavo gente a casa, facevamo tardi". Fiorello ha così dato vita alla discoteca alle 8 del mattino con musica e balli, prima di cantare Bagno a mezzanotte.