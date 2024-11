video suggerito

Doppia sfida per Luke, Pettinelli contro il cantante e la prof Cuccarini: "Perché non pensi a sostituirlo?" Dopo essere arrivato di nuovo ultimo in classifica ad Amici 24, Anna Pettinelli ha proposto una doppia sfida per Luke. Idea che Lorella Cuccarini non ha gradito, convinta che il ragazzo abbia bisogno del suo tempo per emergere. Tra le due è così nata un'accesa discussione.

A cura di Elisabetta Murina

Ad Amici 24, nel corso della puntata di domenica 24 novembre, Luke è arrivato ultimo in classifica per la terza volta consecutiva. La prof Anna Pettinelli ha così proposto alla sua insegnate Lorella Cuccarini una sostituzione con un altro allievo. Ma l'insegnante non è d'accordo e tra le due è scoppiata un'accesa discussione. Poco dopo il cantante è tornato in casetta e ne ha parlato con i compagni.

La proposta di Anna Pettinelli e la decisione di Lorella Cuccarini

Subito dopo la puntata, Anna Pettinelli ha richiamato tutti gli allievi e i professori in studio. "Vorrei che ci foste tutti perché quello che sto per dire interessa tutti. Riguarda soprattuto Luke, che per la terza volta è in sfida e sta passando un momento molto difficile, emotivamente mi sembra provato", ha esordito la prof di canto. Poi l'accusa a Lorella Cuccarini, chiedendosi come mai non abbia ancora pensato a sostituirlo: "Mi domando perché Lorella ancora non ha mai pensato a una sostituzione, visto che abbiamo dei faldoni di gente provinata. Non ha la maturità di sostenere le cover". "Sta crescendo all'interno delle cover, tu vedi solo la classifica dei giudici esterni", ha incalzato Cuccarini. "Funziona solo il singolo, non è pronto", ha ribattuto Pettinelli. Ma Cuccarini rimane della sua idea e trova inaccettabile la proposta della collega della ‘doppia sfida': "Questa è una scuola, dobbiamo far passare il segnale che ci vuole del tempo. Una persona in difficoltà la devi aiutare e sostenere, gli sto dando il tempo che merita".

La reazione di Luke

Tornato in casetta, Luke ha parlato di quanto accaduto con i compagni, che lo hanno invitato a non arrendersi davanti alle critiche di Anna Pettinelli e continuare a fare il suo lavoro. "Lo sfidante che manderà lei sarà fortissimo, non metto in dubbio il fatto che potrei uscire così. Io farò quello che ho sempre fatto, cantare e farmi il cu*o ancora più, trovarmi una chiave per fare le cover", ha raccontato il cantante. "Non trovo il senso di una doppia sfida", ha commentato Senza Cri. "Non me ne frega un ca**o di questa cosa, mi butta giù il fatto di passare come il coglioncello ancora di più", ha spiegato il cantante. E ha concluso: "Non devo perdere di vista il mio obbiettivo".