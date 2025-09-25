Chi è Calimero, il cane che riconosce la voce di Damiano David dei Maneskin

Ci sono critici musicali che sono dei cani, ma non è questo il caso, anche se Calimero, in effetti, è un cane. Nessuno si immaginava che questo meticcio catanese, accompagnato dalla sua Alessandra, avrebbe regalato ai telespettatori di Italia's Got Talent uno dei momenti più iconici di questa edizione. Calimero è in grado di riconoscere la voce di Damiano David, distinguerla tra le altre canzoni e ululare nel sentirlo.

Il talento di Calimero

Aurora Leone e Gianluca Fru, conduttori di Italia's Got Talent, hanno introdotto Alessandra e Calimero e hanno fatto poi partire la prima canzone, Ora che non ho più te di Cesare Cremonini. Calimero non s'è mosso. Appena è risuonata la voce di Damiano David, con Gossip, l'animale ha fatto qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta: ha iniziato a ululare con una precisione incredibile. Il talento di Calimero non è una coincidenza o un trucco da circo. È pura, istintiva connessione musicale. Soltanto la voce originale di Damiano riesce a scatenare la sua personale interpretazione canina dei brani della band.

Da cucciolo abbandonato a star del web

La storia di Calimero inizia dieci anni fa nei box anonimi di un canile catanese, dove Alessandra, insegnante di spagnolo, lo trovò ancora cucciolo. "Era dentro una scatola abbandonata, da quando abbiamo trovato lui è cambiato il nostro modo di vivere ed è stata una delle cose più belle per la nostra famiglia. È un cane buono e speciale", racconta la donna, che non poteva immaginare di aver adottato quello che sarebbe diventato il "critico musicale" più sincero d'Italia. Il particolare "orecchio musicale" del cane deve essersi manifestato gradualmente, man mano che i Måneskin conquistavano le classifiche mondiali. Così, ogni volta che in casa risuonano le note di "Beggin'" o "I Wanna Be Your Slave", Calimero abbandona qualunque attività per unirsi al coro con il suo personalissimo ululato melodico.