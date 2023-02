C’è posta per te, Antonio cerca i figli abbandonati da 15 anni: “Ci hai lasciati per strada” A C’è posta per te una storia di ricongiungimento familiare. Antonio ha abbandonato i due figli per farsi una nuova famiglia, da cui è nato un altro figlio. Ora vuole provare a ritrovarli e Pasquale e Angela lo accettano con riserva: “Ci deve dare del tempo. Ora voglio solo riabbracciare mio fratello”.

A cura di Andrea Parrella

A C'è Posta per Te una storia di ricongiungimento familiare. Antonio e Carmela sono una coppia da 22 anni e hanno in comune un figlio, Sabato. Antonio ha alle spalle una precedente relazione dalla quale sono nati Pasquale e Angela, con i quali tuttavia ha interrotto i rapporti e che non vede da oltre 15 anni. “Mi fa male non esservi stato vicino nei momenti importanti.

Antonio per tutto questo tempo non si è fatto sentire per errore, per orgoglio, “mi sembrava che dei miei figli non importasse nulla di me”. Angela è molto ferita, anche ora a vedere il padre. “Ci hai lasciati in mezzo a una strada”, lo accusa Pasquale, relativamente al periodo in cui il padre sparì per trasferirsi nel Nord Italia. “Se è qui dovrebbe almeno pentirsi di quello che ha fatto”, sostiene la figlia. “Non mi sembra pentito. Al di là dei notai e delle questioni economiche, dove sei stato per 20 anni?”.

“Ho aspettato una sua chiamata per anni”, spiega Angela, motivando il giusto risentimento nei confronti del padre. Maria De Filippi sottolinea proprio l’orgoglio del padre, che appare molto distaccato rispetto alla situazione e continua a mostrare una certa freddezza nei confronti della situazione, a dispetto del figlio avuto dalla nuova relazione, che invece patisce molto l'idea di non aver mai potuto vivere il rapporto con quelli che sono i suoi fratelli.

Questi ultimi si mostra molto titubanti all'idea di ricongiungersi con il padre, ma Pasquale non nasconde di prenderlo in considerazione: “Ci sono persone che perdono i genitori, noi ce l’abbiamo ancora”, riflette decidendo di aprire la busta, ma soltanto per il fratello Sabato. “Ci deve dare del tempo. Ora voglio solo riabbracciare mio fratello”. La busta si apre, ma prima che accada Antonio e la compagna devono lasciare lo studio. Quindi l'abbraccio tra i fratelli, in lacrime e tra gli applausi dello studio.