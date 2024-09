video suggerito

“La forma fisica va sistemata”, la prof Celentano commenta il corpo della sua prima allieva ad Amici La prima allieva della maestra Alessandra Celentano ad Amici 24 è Alessia, ballerina di latino americano. “C’è la forma fisica da sistemare”, ha commentato la prof riguardo la 23enne prima di darle la maglia. Le sue parole non sono passate inosservate sui social, così come la scelta di un’allieva lontana dai suoi standard. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Alessia è la prima allieva della scuola di Amici 24. Nella puntata del 29 settembre, la ballerina è stata scelta dalla maestra Alessandra Celentano. Un decisione inaspettata quella della prof, che non è passata inosservata sui social, dal momento che la ragazza è specializzata in latino americano. Prima di assegnarle la maglia, Celentano ha commentato anche la sua forma fisica, ritenendola da "sistemare" e lontana dai suoi standard.

I commenti sulla forma fisica della ballerina Alessia

Alessia si è presentata ad Amici raccontando la sua storia personale: il padre non l'ha mai appoggiata nella passione per la danza, tanto che non è a conoscenza del suo tentativo di entrare nella scuola. Dopo la sua esibizione, la 23enne ha raccolto i commenti dei professori. La nuova insegnante Deborah Lettieri ha spiegato di non apprezzare la sua espressione facciale, mentre Alessandra Celentano ritiene che proprio questo sia uno dei suoi punti di forza. Così, le ha assegnato la maglia, ma prima ha voluto commentare il fisico della ragazza: "C'è una forma fisica da sistemare e mettere apposto. Parlo sempre del mio gusto, le do la maglia, lavoreremo su questo". "Facciamo la dieta", ha risposto scherzando Alessia. E anche Maria De Filippi è intervenuta: "Mangerai grissini".

"La prima allieva della Celentano è una latinista"

Sui social, in particolare su X, non è passata inosservata la scelta di Alessandra Celentano che, come prima allieva per la sua classe, ha scelto una ballerina di latino americano. "La Celentano rialza la leva e prende la prima ballerina di latino. Cosa sta succedendo?", ha scritto un utente su X sorpreso della decisione della prof. E ancora: "Ma in che senso la Celentano ha preso un allievo di latino?". In molti poi hanno ironizzato sul fatto che, non essendoci più Raimondo Todaro, lei abbia preso simbolicamente il suo posto e deciso di investire su questa ragazza.

