Caos al Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi furioso urla contro Helena Prestes: "Devi stare zitta, non sei all'altezza" Al Grande Fratello l'inaspettata sfuriata di Enzo Paolo Turchi contro Helena Prestes: "Devi stare zitta, io ho sessantaquattro anni di carriera". Il video della scenata del coreografo.

A cura di Daniela Seclì

Tensione nella casa del Grande Fratello. Enzo Paolo Turchi si è infuriato e ha alzato la voce con Helena Prestes, colpevole – a suo dire – di avergli chiesto di poter ideare insieme a lui la coreografia che la produzione ha chiesto di realizzare. Il coreografo ha parlato di una mancanza di rispetto da parte della gieffina e l'ha invitata a tacere. Carmen Russo è intervenuta timidamente. Ma andiamo con ordine.

Enzo Paolo Turchi e la sfuriata contro Helena Prestes per una coreografia

I concorrenti stavano provando la coreografia quando Enzo Paolo Turchi si è avvicinato visibilmente contrariato. Quindi si è rivolto a Helena Prestes e ha urlato al suo indirizzo:

Se tu dici che fai le coreografie con me non va bene. Mi sembra poco corretto e poco intelligente. Se tu dici che vuoi fare le coreografie con me mi viene solo da ridere. C'è una mancanza di rispetto e devi rispettare come rispettano tutti quanti. E devi stare pure zitta perché io ho settantacinque anni e sessantaquattro di carriera. Tu non mi dici ‘Faccio io le coreografie' perché tu non sei all'altezza neanche di dire ‘Buongiorno' sulla danza. Te lo dico sinceramente.

Carmen Russo interviene per placare il marito

Carmen Russo ha provato timidamente a placare il marito: "Dai Enzo". Ma lui ha replicato: "Dice che io non le do coraggio, ma che ti devo dare? Il coraggio di fare le coreografie?". Shaila Gatta, allora, ha spiegato al coreografo che ha frainteso il senso del discorso di Helena Prestes: "Lei ha detto il contrario, ha detto: ‘Tu mi hai dato coraggio'". Ma il gieffino è rimasto fermo sulle sue convinzioni: "No, no ha detto che le ho tolto il coraggio. Un minimo di rispetto ci deve essere, capisci? È un po' troppo". Carmen Russo è intervenuta di nuovo per giustificare la sfuriata del marito: "La danza, come sapete, è una cosa seria". Poi, ha fatto ripartire le prove e gli animi si sono placati.