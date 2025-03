video suggerito

Beatrice Luzzi svela le dinamiche del televoto al GF e Signorini la bacchetta in diretta Beatrice Luzzi parla in maniera quanto mai schietta dell’incidenza delle fanbase nel televoto del Grande Fratello, per poi essere redarguita da Alfonso Signorini. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 17 marzo, Beatrice Luzzi è intervenuta in studio parlando platealmente del televoto e di come, alcuni concorrenti del reality, abbiano avuto vita lunga nel gioco perché supportati dai fandom di altri gieffini. Alfonso Signorini, però, ha bacchettato l'opinionista, dicendole che non avrebbe dovuto rivelare dei dettagli che raccontino ciò che succede fuori da Cinecittà.

Le parole di Beatrice Luzzi sul televoto

Il momento si è verificato poco prima dell'eliminazione di Tommaso Franchi, quando il gieffino toscano, insieme alla fidanzata Mariavittoria e all'amica Chiara Cainelli, si sono recati in studio per il televoto flash. Al consueto giro di domande rivolto da Alfonso Signorini alle opinioniste, al turno di Beatrice Luzzi, l'attrice ha detto la sua parlando apertamente di come le fanbase delle concorrenti incidessero sulla permanenza, o meno, di altri concorrenti, mettendo sul tavolo qualcosa che i gieffini, di fatto, immaginano solo ma di cui non sarebbero pienamente a conoscenza:

Chi uscirà? Io dico Tommy. Ma non perché se lo meriti, ma per una questione di voti e di distribuzione dei voti. A mio parere, – non sono una massima esperta – ma quest’anno un po’ di esperienza me la sono fatta. Essendo Mavi molto vicina ad Helena, probabilmente prenderebbe voti delle fan di Helena. Chiara invece riceve i voti delle fan di Zeudi e Tommy potrebbe uscire. Però non lo so. Mi dispiace per tutti

D'altra parte, vista la strada spianata da Luzzi, anche Alfonso D'Apice chiamato a commentare ha detto la sua puntando alla questione del televoto: "Dopo che hanno fatto la scelta di portare con loro Chiara al televoto ho subito capito che sarebbe uscito uno di loro. Se avessero scelto Giglio avrebbero avuto più possibilità". A lui si aggiunge anche Maria Teresa Ruta: "Chiara ha avuto i voti di Zeudi e se ci fosse stato Giglio sarebbe stato uguale, avrebbe avuto i voti di tutto il team di Lorenzo e comunque Tommaso sarebbe qui".

Alfonso Signorini bacchetta Beatrice Luzzi

Al conduttore, però, non è andato giù il fatto che Luzzi abbia parlato così apertamente televoto e soprattutto delle fan che seguono i gieffini e infatti ha detto: "Tu nel ruolo di opinionista non dovresti rivelare i commenti. Non si fa, hai sbagliato". Un modo, nemmeno troppo velato,