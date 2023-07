Battuta razzista durante la diretta Rai dei Mondiali di nuoto, dal cronista lo stereotipo sui cinesi Battuta a sfondo razzista del telecronista Rai Lorenzo Leonarduzzi, commentatore dei Mondiali di nuoto Fukuoka 2023. Durante la diretta andata in onda su Rai Play, il giornalista cavalca lo stereotipo sul linguaggio cinese, storpiando il nome dell’atleta Riccardo Giovannini che diventa “Liccaldo”.

A cura di Stefania Rocco

Uscita discutibile del telecronista Rai Lorenzo Leonarduzzi, addetto al commento tecnico dei Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023, insieme al collega commentatore Massimiliano Mazzucchi. Durante il commento, Leonarduzzi si lascia andare a una battuta a sfondo razzista in relazione agli atleti in gara. L’unico video disponibile in rete, almeno al momento, fa riferimento alla diretta trasmessa da RaiPlay durante la gara di tuffo sincronizzato. Commentando la prova di Riccardo Giovannini e Eduard Timbretti Gugiu, Leonarduzzi storpia il nome dell’atleta italiano cavalcando uno stereotipo sul linguaggio cinese. Riccardo diventa dunque “Liccaldo”. “I cinesi direbbero così”, è la frase pronunciata dal telecronista e finita nel video di pochi secondi che circola in rete.

La battuta sessista durante il rally di Monza

Esiste un precedente per Leonarduzzi che risale al 2020. Durante la telecronaca del rally di Monza, il telecronista era stato protagonista di una battuta sessista partendo da uno spiacevole gioco di parole sul nome del pilota estone Ott Tänak. “Me ne hanno detta oggi una, mi vogliono far vincere 100 euro se la dico, mi hanno detto una battutaccia che io riferisco. ‘Donna nanak tutta Tanak’, l’hanno cambiata così in brianzolo o in fiorentino non l’ho capita”, aveva detto il giornalista, per poi scusarsi successivamente: “Chiedo scusa ma era un po’ simpatica, abbiamo rifatto un adagio, non c’è nessun intento sessista, ho il massimo rispetto per le donne”.

La segnalazione sul saluto a Hitler

Un altro precedente spiacevole fa riferimento a un episodio denunciato dall’ex membro della commissione di Vigilanza Rai che, nell’aprile 2018, aveva segnalato un post partito dal profilo Facebook di Leonarduzzi. “Anche alla Rai qualcuno festeggia la nascita di Adolf Hitler. Parliamo di un giornalista che lavora per il servizio pubblico in un paese in cui Presidente ha nominato senatrice a vita una vittima del nazismo come Liliana Segre”, scriveva Anzaldi allegando alla denuncia social lo screen del post Facebook pubblicato dal giornalista Rai.

“In riferimento alla segnalazione dell’on. Michele Anzaldi di un post di auguri in tedesco sul profilo facebook privato di un giornalista, Rai ritiene impensabile che possa essere stato realmente indirizzato alla figura di Hitler. Se così fosse, l’azienda prenderà iniziative adeguate alla gravità del caso. Non può comunque essere certo un post su un social network a mettere in discussione il ruolo svolto quotidianamente dal Servizio Pubblico nel contrasto all’apologia del nazifascismo e nella trasmissione dei valori connessi alla Memoria e contro ogni forma di discriminazione e odio”, aveva replicato Rai in una nota.